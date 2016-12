Graffiti-Bilder gegen traurige Fassaden

Ausgewählte leerstehende Häuser in Sebnitz könnten im kommenden Jahr mit bunten Bildern verziert werden – natürlich in Abstimmung mit den Eigentümern und der Stadtverwaltung. Die Sebnitzer Initiative „Hier. Bewegen. Wir!“ der Aktion Zivilcourage kündigte im Stadtrat ein weiteres Graffiti-Projekt für Jugendliche an, das sich vor allem mit dem Thema Leerstand auseinandersetzen soll. Das Ziel sei es, Häuser, die traurig aussehen, etwas weniger traurig aussehen zu lassen, sagte Friedemann Brause vom Projektbüro. Das Motto der Aktion lautet „Hier ist noch Leben.“

Bei einem ersten Graffiti-Projekt im Frühjahr haben Jugendliche unter Anleitung von Street-Art-Künstlern bereits einen 200 Meter langen alten Bretterzaun am Sebnitzer Bahnhof gestaltet. Eine Fotoausstellung zu dem Projekt ist aktuell im Foyer des Rathauses zu sehen. (SZ/dis)

