Grässliche Leiche im Steinzeit-Stress Vor 25 Jahren erwachte Ötzi zu seinem zweiten Leben. In diesem muss er auch als Briefbeschwerer und Schnaps herhalten. Und es gibt mehr kuriose Fakten zur berühmtesten Gletschermumie der Welt.

Immer wieder untersuchen Wissenschaftler in Bozen die rund 5000 Jahre alte Gletschermumie Ötzi. © dpa

Wer war der Ötzi, warum rannte er vor 5300 Jahren in den Ötztaler Alpen umher und wie kam er ums Leben? Der Mann aus dem Eis beschäftigt Wissenschaftler und Laien. Einige Kuriositäten aus den vergangenen 25 Jahren:

Ötzi als der verschollene Onkel Enno

Kurz nach der Entdeckung meldeten sich viele Laien mit allerlei bizarren Interpretationen, wer der Ötzi sein könnte. Manche sahen in ihm eine ägyptische Mumie, die der Extrembergsteiger Reinhold Messner auf dem Berg abgelegt haben soll. Andere hielten den Mann aus dem Eis für einen Boten des Klimawandels, ein Opfer der Sintflut oder einen Auswanderer aus Babylon. Ein Parapsychologe erklärte, er habe mit „instrumenteller Transkommunikation“ mit einer „vermittelnden Wesenheit aus dem Jenseits“ Kontakt aufgenommen. Andere berichteten, sie seien eine Reinkarnation des Eismannes oder direkte Nachfahren. Wieder andere meldeten sich, weil sie in Ötzi verstorbene Verwandte wiedererkannt haben wollen. Ein Mann bestand zum Beispiel darauf, dass er in Ötzi anhand seiner Tätowierungen seinen Onkel Enno wiedererkannt habe. Die Schwämme, die an der Fundstelle entdeckt wurden, seien eindeutig dem „Hausrat der Tante Annelise zuzuordnen“. Archiviert sind viele solcher Geschichten bei der Universität Innsbruck.

Wie der Ötzi zu seinem Namen kam

Angelehnt an den Fundort heißt die Gletscherleiche entweder Mann vom Tisenjoch, Mumie vom Similaun, der Eismann oder Mann vom Similaun. Der offizielle Name lautet Mann aus dem Eis. Aber kein Name ist so schön wie „Ötzi“. Es war der Wiener Reporter Karl Wendl, der 1991 den weltweit bekannten Spitznamen prägte. „Diese ausgetrocknete, grässlich anzusehende Leiche muss positiver, lieblicher werden, um daraus eine gute Story zu machen“, befand er damals. Yeti und Ötztal wurden kombiniert: Ötzi.

Ötzi als Pizza

Das Geschäft mit dem Ötzi brummt seit seiner sensationellen Entdeckung. So gibt es Ötzi-Schnaps, Ötzi-Pizza und Ötzi-Gummibärchen, Ötzi-Briefbeschwerer, Ötzi-Mousepads und Ötzi-Schokolade. In Ferrero-Überraschungseiern waren plötzlich „Die Ötzis“ zu finden. In Bozen gab es auch schon ein Ötzi-Musical namens „Frozen Fritz“. Der Markenname Ötzi ist nicht geschützt. Gebühren für die Nutzung fallen somit nicht an. Ötzi hatte übrigens nicht nur Tattoos, sondern ist selbst eines: Brad Pitt hat sich die Figur eintätowieren lassen.

Ötzis Doppelgänger

Der Ötzi liegt in einer Eisgruft im Archäologischen Museum in Bozen. Dort wird er ständig mit Wasser besprüht, damit er nicht austrocknet. Um die optimale Konservierung zu garantieren, wurde das Verfahren an einer anderen Leiche ausprobiert: Dem „Ötzi 3“. Ein Mann hatte der Uni Innsbruck, wo auch der Ötzi zunächst untersucht wurde, seinen Körper für die Forschung zur Verfügung gestellt. Er wurde daraufhin künstlich mumifiziert. 15 Jahre lang diente diese Körperspende als Versuchsobjekt. 2012 wurde die Leiche in Innsbruck in der Ehrengrabanlage der Anatomie beerdigt.

Ötzi hatte Flöhe und war im Stress

Ötzi plagten zahlreiche Krankheiten. Der Zustand seiner Fingernägel lässt auf Steinzeitstress schließen. Ötzi hatte auch Karies und Parodontose. Seine schwarze Lunge deutet darauf hin, dass er sich ständig am offenen Feuer aufhielt. Forscher fanden zudem heraus, dass Ötzi „moderne Zivilisationskrankheiten“ hatte, nämlich eine Veranlagung zu Herz-Kreislaufproblemen und eine Laktose-Intoleranz. Eine Untersuchung seines Darminhaltes belegte, dass ihn ein sogenannter Peitschenwurm plagte. Und in Ötzis Haaren wurden Hirschlausfliegen gefunden, in seiner Kleidung zwei Menschenflöhe. (dpa)

