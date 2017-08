Gräfenhain feiert Fast jeder Vierte war an den Vorbereitungen für den Festumzug beteiligt. Der wurde zum echten Höhepunkt.

Unzählige Bilder zeigten die Gräfenhainer beim Umzug. Sogar die jüngsten machten mit. © René Plaul

Die Gräfenhainer haben ihr Dorffest am Wochenende mit einem langen Festumzug gekrönt. 400 Kinder und Erwachsene liefen in den verschiedenen Bildern mit. Zahlreiche Schaulustige säumten die Wege des Dorfes, manche hatten es sich in ihren Vorgärten gemütlich gemacht. Der Festumzug ist immer der Höhepunkt der Dorffeste in dem Ortsteil von Königsbrück. Die Feste werden vom Dorfclub organisiert und finden aller vier Jahre statt. 100 Gräfenhainer waren schon im Vorfeld an den Vorbereitungen beteiligt. Das war im Prinzip jeder vierte Dorfbewohner. (szo)

