Gräfe probt den Aufstand Der Schiedsrichter prangert in einer persönlichen Erklärung nochmals vorhandene Defizite an.

Schiedsrichter Manuel Gräfe bemängelt fehlende Gerechtigkeit und Transparenz in seiner Zunft und hat dafür auch zwei Schuldige ausgemacht. © dpa

Die E-Mail, die den „Friedensgipfel“ der Bundesliga-Schiedsrichter endgültig scheitern ließ, kam um 20.47 Uhr. Hatten die Verantwortlichen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) bis dahin noch die Hoffnung, den verfahrenen Streit zwischen Manuel Gräfe und den früheren Schiri-Bossen Hellmut Krug und Herbert Fandel irgendwie einfangen zu können, war diese spätestens mit Gräfes nächstem öffentlichen Aufstand dahin.

„Der Einfluss von Herbert Fandel und Hellmut Krug“ sorge „immer noch“ dafür, dass im Schiedsrichterwesen von Gerechtigkeit und Transparenz keine Spur sei, teilte der 44-Jährige mit. Nachdem er „diese gesamte Problematik seit 2015 immer wieder intern“ und bis in die höchsten DFB-Ebenen angesprochen habe, „obliegt es nun dem DFB, für Veränderungen zu sorgen“. Heißt: Krug und Fandel sollen gehen - oder gegangen werden.

Gräfe wirft den beiden Funktionären schlechten Führungsstil und Vetternwirtschaft vor: „Wo dieses hinführt, haben wir zum Beispiel leider an den Leistungen der Saison 2015/16 sehen müssen und sehen es nun auch bei der unzulänglichen Behandlung des Themas Videobeweis.“

Für die neue Technik ist Krug als DFB-Projektleiter verantwortlich, Fandel ist Vorsitzender des DFB-Schiedsrichterausschusses. Der eigentliche Chef von Gräfe und den anderen „Elite“-Schiedsrichtern ist Lutz Michael Fröhlich, der 2016 diesen Posten von Fandel übernommen hatte.

Der Einfluss von Fandel und Krug scheint nach wie vor (zu?) groß. Der DFB teilte nach dem vierstündigen Gespräch in Frankfurt am Main zunächst nur mit, dass „die verschiedenen Sichtweisen und Vorwürfe in aller Offenheit angesprochen“ worden seien. „Die Eindrücke aus dieser Unterredung werden wir im nächsten Schritt analysieren“, sagte der zuständige DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Der frühere Fifa-Schiedsrichter und heutige Sky-Experte Markus Merk vermutete dennoch, dass Gräfe einen sehr persönlichen Aufstand probe. „Manuel hat auch eine Position erreicht, bei der er jetzt nicht mehr weiterkommt als Schiedsrichter. Im Ranking der Fifa ist er reduziert worden und andere Schiedsrichter sind an ihm vorbeigezogen“, sagte der dreimalige Weltschiedsrichter: „Das tut ihm besonders weh. Das ist der bittere Beigeschmack, dass genau zu diesem Zeitpunkt seine unglaublich öffentliche Kritik kommt. Da ist auf jeden Fall Frust dabei.“ (sid)

