Gräber am Sowjetischen Garnisonsfriedhof bedroht

Seit Jahren gibt es Streit um die Erhaltung des Sowjetischen Garnisonsfriedhofs an der Marienallee. So soll der oberirdische Teil im Nordflügel abgerissen werden. An diesem Mittwoch diskutieren Experten ab 20 Uhr im Riesa efau, Wachsbleichstraße 4, über die Möglichkeiten, den Erinnerungsort zu erhalten und zu pflegen. (SZ/noa)

