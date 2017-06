Gräben für die Gasleitung Im Ortschaftsrat gab es jetzt Antwort auf die Fragen vieler Anwohner.

Die Gräben sind nicht für einen Radweg gedacht, sondern für eine Gasleitung – Bürgermeisterin Margot Fehrmann. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Was bedeuten die Gräben neben der Straße am Wetterberg zwischen Kalkreuth und Ebersbach? Das fragen sich viele. Antwort gab es jetzt im Kalkreuther Ortschaftsrat von Bürgermeisterin Margot Fehrmann. Die Gräben sind demnach nicht für einen Radweg gedacht, sondern für eine Gasleitung. Die werde für die Erweiterung der Abbaufläche des Steinbruchs um acht bis zehn Hektar in südlicher Richtung, also in Richtung Niederebersbach, gebraucht. Schon dieses Jahr sollte auf dem neuen Areal Grauwacke abgebaut werden.

Bevor beim zuständigen Oberbergamt in Freiberg der erste Antrag eingereicht werden kann, muss aber die Heidelache verlegt werden. Sie verläuft heute an der südlichen Steinbruchgrenze und soll das auch an der neuen Südgrenze tun. Mit einigen allerdings gravierenden Unterschieden: Die Heidelache soll nach den Vorgaben der zuständigen Landesdirektion Dresden fast doppelt so lang wie jetzt werden, und sie soll wieder eine mäandernde Form haben. Also nicht gerade wie ein Kanal, wie derzeit, sondern in kleinen Schwüngen wie ein Bach verlaufen. (SZ)

