Gräben bis zur Museumsnacht zugeschüttet Die Bauarbeiten auf dem Sebnitzer Markt gehen zu Ende. Die letzte Frist steht.

Auf dem Markt werden Breitbandkabel verlegt. © Dirk Zschiedrich

Die Bauarbeiten auf dem Sebnitzer Markt sollen bis zur Museumsnacht am kommenden Freitag größtenteils abgeschlossen sein. Das gibt die Stadtverwaltung bekannt. An der Ecke des Schuhgeschäfts Pathe und eventuell auf der Kirchstraße könne es noch zu Behinderungen kommen, 90 Prozent der Arbeiten würden aber bis dahin beendet. Rings um den Markt werden derzeit die Breitband-Kabel für das schnelle Internet der Enso verlegt, das ab im kommenden Jahre zur Verfügung stehen soll. Die Sebnitzer Museums- und Einkaufsnacht findet am 4. November statt. (SZ/dis)

