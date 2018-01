Grabschfest im feinen Club Eigentlich ging es bei dem Dinner um den guten Zweck. Doch die Wohltätigkeit war nur Fassade.

Bei einer Spendengala des exklusiven Presidents Club in dem Hotel soll es Mitte Januar einem Bericht der „Financial Times“ zufolge zu sexuellen Übergriffen der ausschließlich männlichen Gäste auf junge Frauen gekommen sein. © dpa

Das, könnte man sagen, ging gründlich in die Hose. Eine Spendengala in London wurde zum Grabschfest. Reiche Geschäftsmänner erlaubten sich Zudringlichkeiten gegenüber den Hostessen. Nachdem eine Zeitung die Geschichte auf die Titelseite hob, wurde der Skandal zum allergrößten Aufreger im Königreich. Die Wellen der Empörung schlugen bis ins Unterhaus.

Was ist passiert? Am Donnerstag letzter Woche veranstaltete der Presidents Club, ein elitärer Zusammenschluss von begüterten Geschäftsleuten und einflussreichen Politikern, seine jährliche Spendengala im „Dorchester“, dem Grandhotel am Hyde Park. 360 Herren aus Hochfinanz, Entertainment und Politik waren eingeladen und Damen nur als Bedienung zugelassen. Eine Reporterin der Financial Times verdingte sich als Hostess, um hinter die Kulissen schauen zu können. Was sie dann in einer Titelgeschichte zu berichten hatte, entsetzte die Briten.

Schon bei der Kleiderordnung für die 130 Hostessen fing es an. Man solle schwarze Unterwäsche tragen, darüber ein knappes schwarzes Kleid, das tief ins Dekolleté blicken ließ. Smartphones mussten abgegeben, eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben werden. Der Grund wurde schnell offensichtlich. Denn bei der Spenden-Gala kam es reihenweise zu sexuellen Übergriffen seitens der Herren. „Ich wurde mehrere Male angegrabscht“, berichtete Madison Marriage der Financial Times. „Es waren Hände, die unter den Rock gingen, Hände auf dem Hintern und Hände auf den Hüften.“ Der schlimmste Vorfall, den sie von einer Kollegin gehört habe, sei ein Mann gewesen, der seinen Penis aus der Hose holte und ihr zeigte. Ein anderer Gast habe einer Hostess befohlen, ein Glas Champagner auf ex zu trinken, ihren Slip auszuziehen und auf dem Tisch zu tanzen.

Der Presidents Club ist eine Institution, die in 33 Jahren über 20 Millionen Pfund Spendengelder besonders für unterprivilegierte Kinder eingesammelt hat. Allein am letzten Donnerstag wurden zwei Millionen Pfund gespendet. Doch das Geld will jetzt keiner mehr haben. Das berühmte Kinderkrankenhaus Great Ormond Street Hospital wies Spenden in Höhe von 530 000 Pfund zurück, und mehrere Wohltätigkeitsorganisationen distanzierten sich.

Auch in die Politik spielt der Skandal hinein. Der Aufschrei der Entrüstung war am Mittwoch so groß, dass das Grabschfest zum Thema im Unterhaus wurde. Ein Berater im Erziehungsministerium musste zurücktreten, weil er ein Treuhänder des Presidents Club war. Der Familienminister Nadhim Zahawi, der beim Galadinner anwesend war, wurde scharf zurechtgewiesen, konnte aber seinen Job behalten. Für den Presidents Club ist der Skandal fatal: Er hat sich jetzt selbst aufgelöst.

