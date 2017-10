Graben für die neue Mitte Die Ruine des Gasthofs Mittelndorf ist weg. Jetzt ist Platz für neue Ideen. Für die Einwohner erfüllt sich damit ein großer Wunsch.

Schaufeln für den neuen Bolzplatz: OB Mike Ruckh (CDU), Straßenbaufirmenchef Stephan Montag, Ex-Bürgermeister Robert Läsker und Ortsvorsteher Wolfgang Mühle (v.l.) greifen beherzt zum Spaten. © Dirk Zschiedrich

Für einen Spaten ist das Erdreich zu hart. Da muss schon etwas stärkere Technik ran, um in den nächsten Tagen die Erdmassen für den neuen Bolzplatz im Sebnitzer Ortsteil Mittelndorf zu bewegen. „Wir werden die Fläche für den Bolzplatz jetzt so vorbereiten, dass er im Frühjahr fertiggestellt werden kann“, sagt Stephan Montag, Chef der gleichnamigen Baufirma aus Sebnitz.

Damit ist gesichert, dass ab der kommenden Saison schon auf dem neuen Platz gebolzt werden kann. Das Areal ist der erste von nun folgenden weiteren Bauabschnitten an Mittelndorfs neuer Mitte. Die Stadt Sebnitz hat nach dem Abriss des alten Gasthofes das Gelände neu planen lassen.

Schon im nächsten Frühjahr soll die Brachfläche umgestaltet werden, kündigt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) an. Die Kosten belaufen sich auf etwa 400 000 Euro. Die Stadt bekommt 75 Prozent davon als Fördermittel. Geplant ist, neben dem Bolzplatz ein Areal zu schaffen, welches Rastplatz für Touristen, Radfahrer und Wanderer sein soll sowie Treffpunkt für die Einwohner von Mittelndorf. Tische und Stühle sollen zur Rast einladen. Innerhalb der sichtbaren Grundmauern des ehemaligen Gasthofes wird eine Rasenfläche angelegt. Auf der Nord- und der Westseite führt ein befestigter Weg entlang. Dieser wird barrierefrei angelegt und ist also auch mit Rollatoren, Rollstühlen und Kinderwagen befahrbar. Außerdem ist hier künftig auch eine Stellfläche für Bäcker- oder Fleischerautos vorgesehen. Die Bushaltestelle wird neu gestaltet und die Sitzgelegenheit überdacht. Eine Besonderheit hat die Fläche: Der ehemalige Gewölbekeller des Gasthofes musste aus Denkmalschutzgründen erhalten bleiben. Er wird überdacht und in die Gestaltung des Areals mit einbezogen. Für die Umgestaltung des gesamten Gebiets in einzelnen Abschnitten plant die Stadt einen Zeitraum bis November 2019.

