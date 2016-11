Gottschalk moderiert Schlager-Radio Zuletzt hatte Thomas Gottschalk mit seinen Projekten nicht immer den erhofften Erfolg. Mit 66 Jahren kehrt er nun dahin zurück, wo seine Karriere begann und sitzt bald wieder am Mikro.

Thomas Gottschalk moderiert bald wieder im Bayerischen Rundfunk. © dpa

Thomas Gottschalk (66) kehrt zurück zu seinen Wurzeln und wird wieder regelmäßig Radio-Moderator beim Bayerischen Rundfunk. „Ich freue mich darauf, bei Bayern 1 die Hörer wieder einzusammeln, die mir vor über 30 Jahren abhandengekommen sind“, sagte Gottschalk laut einer BR-Mitteilung vom Mittwoch. Von dem 8. Januar 2017 an wird er einmal im Monat auf Bayern 1 zu hören sein, immer am ersten Sonntag im Monat von 19.00 bis 22.00 Uhr.

„Natürlich werde ich mich musikalisch vor allem im Classic-Rock-Bereich bewegen, immerhin bin ich ja selber fast schon ein Klassiker“, sagte Gottschalk. Wie genau seine Sendungen aussehen werden, wisse er noch nicht, aber das erste Lied, das er spielen werde, stehe schon fest: „Back Home“ der Rockband Golden Earring.

Gottschalk katte seine Karriere Anfang der 1970er Jahre im BR-Radio bei Bayern 3 gestartet, später wurde er mit Sendungen wie „Pop nach acht“ (1977-1980) oder der „B3 Radioshow“ (1985-1989), die er gemeinsam mit Günther Jauch moderierte, weit über Bayern hinaus bekannt.

Schon 2013 war Gottschalk für einige Sendungen zu Bayern 3 zurückgekehrt. Jetzt sei „eine langfristige Zusammenarbeit mit Bayern 1 geplant - getreu dem Motto: Mit 66 Jahren ist noch lange nicht Schluss“.

„Wir freuen uns sehr auf Thomas und ich glaube, ganz viele Hörerinnen und Hörer freuen sich auch, dass Thomas Gottschalk - back to the roots - endlich wieder im Bayerischen Rundfunk zu hören ist, denn das bedeutet: gute Laune, gute Musik, gutes Radio“, sagte Hörfunkdirektor Martin Wagner.

Gottschalk hat nach seinem Abtritt von der ZDF-Paradeshow „Wetten, dass..?“ Ende 2011 vor rund 15 Millionen Zuschauern längst nicht mehr die Massen vor den Fernseher holen können. Sein Versuch, im Ersten am Vorabend eine neue werktägliche Sendung („Gottschalk live“) zu etablieren, scheiterte an der Quote.

Sein Einsatz als Jury-Mitglied beim RTL-“Supertalent“ war eher blass, „Gottschalks großes Klassentreffen“ auch kein Hit. Zuletzt moderierte er im Juni die Live-Sendung „Mensch Gottschalk - Das bewegt Deutschland“ bei RTL. (dpa)

