Gottleubatal macht eine Nacht lang Kultur

Was mit der Musik funktioniert, sollte auch mit Kultur klappen. Bad Gottleuba-Berggießhübel lädt am 17. März zur ersten Gottleubataler Kulturnacht ein. Elf Veranstalter bieten ab 19 Uhr unter anderem Film und Lesung, Vortrag und Kabarett, auch eine Modenschau und Musik sind dabei. Neben vielen Gaststätten, die schon bei der Musiknacht mitmachten, sind diesmal auch das Modegeschäft und die Heimatstube dabei. In der Berggießhübler Kirche klingt der Abend mit Luther aus, ab 23 Uhr gibt es Anekdoten und Musik über den Reformator.

Das Prinzip ist ähnlich wie bei der Musiknacht. Beim Besuch der ersten Lokalität zahlen die Gäste fünf Euro. Mit dem Einlassband dafür können dann die anderen Angebote in Bad Gottleuba und Berggießhübel sowie der Shuttle genutzt werden. Der fährt von 18.30 Uhr bis Mitternacht im Halbstundentakt zwischen den Veranstaltungsorten. (SZ/sab)

zur Startseite