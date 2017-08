Gottleubaer Klinik bei Patienten auf Platz fünf 159 Einrichtungen wurden bewertet. Der Gesundheitspark bekam 75 von 100 Punkten. Die Chefärztin sagt, warum.

Die Gastroenterologie der Gottleubaer Median-Klinik belegt bei einer bundesweiten Patientenbefragung der Deutschen Rentenversicherung Platz fünf. Die Klinik gehört damit in diesem Bereich der Inneren Medizin zu den besten von 159 Reha-Kliniken Deutschlands. Die Patienten gaben ihr 75 von 100 möglichen Qualitätspunkten. Überdurchschnittlich beurteilen die Befragten nach den Zahlen der Rentenversicherung die ärztliche und psychologische Betreuung in Bad Gottleuba.

„Das Geheimnis unseres Erfolgs ist die persönliche und individuelle Zuwendung“, sagt Dr. Anke von Sengbusch, Chefärztin der Gastroenterologie. „Wir versuchen stets, den ganzen Menschen zu sehen und zu behandeln. Das ist uns offensichtlich gut gelungen.“ Die Gastroenterologie beschäftigt sich als Teilgebiet der Inneren Medizin mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Leber und der zum Verdauungstrakt gehörenden Hormondrüsen wie der Bauchspeicheldrüse.

Patienten, die nach Gottleuba kommen, leiden nach Operationen zumeist an Funktionsstörungen an den Verdauungsorganen, haben Stoffwechselerkrankungen oder kommen zur Anschlussheilbehandlung nach Tumoroperationen in die Rehabilitation. Im Rahmen der Therapie werden sie dort von einem Team verschiedener Spezialisten betreut. Ziel ist das Lindern von Beschwerden und das langfristige Stabilisieren der Gesundheit. Ein Schwerpunkt liegt der Klinikleitung zufolge dabei auf der Unterstützung, einen Umgang mit der eigenen Erkrankung zu finden und sie durch die eigene Lebensstilgestaltung zu beeinflussen.

