Gottesdienst und Blasmusik wie zu Hans Schusters Zeiten Trebendorf hat am Sonntag den 107. Geburtstag seines Dudelsackspielers gefeiert. So will es die Tradition.

Alina aus Trebendorf begrüßte auch die kleinen Gäste mit Brot und Salz.Foto: Schmidtchen

Mit einem deutsch-sorbischen Gottesdienst in der Scheune des Trebendorfer Schusterhofes begann am Sonntag das Gedenken an Hans Schuster. Alle Plätze in der Scheune waren besetzt, was heißt, dass die Trebendorfer und weitere Gäste aus dem Kirchspiel Schleife ihr sorbisches Idol hoch verehren. Am 28. August 1910 geboren, wäre Hans Schuster am Sonntag 107 Jahre alt geworden. Den zweisprachigen Gottesdienst hielten die Schleifer Pfarrerin Jadwiga Mahling und Manfred Hermasch. Es sangen die „Rohner Stimmen“ und der Posaunenchor spielte unter der Leitung von Björn Sobota.

„Neben dem Maifest ist das Geburtstagsfest alljährlich das zweite von der Domowina-Ortsgruppe Trebendorf organisierte Fest im Sommer auf dem Schusterhof“, erklärte die Vorsitzende Angelika Balzke. Die Feste finden großen Zuspruch, auch von Besuchern aus entfernteren Regionen, wie ein Blick auf die Autokennzeichen verriet.

Sommerlich heiß ging es auch wieder in der Backstube zu. Für die ehrenamtlichen Bäcker um Ulf Mäkelburg hat sich das Schwitzen gelohnt: Schon in der Mittagsstunde ging das letzte Holzofenbrot über den Ladentisch, auch der frische Pflaumenkuchen war der Renner. Kein Wunder, dass in diesem obstarmen Jahr, da kaum jemand eine Pflaume in seinem Garten hat, gerade dieser Kuchen gefragt ist.

Das gemütliche Spätsommerwetter vereinte die Besucher vor der Scheune, wo es schöne Musik zu hören gab und viel zu essen und zu trinken. Für die musikalische Stimmung sorgte das Ensemble „Lidová muzika z Chrástu“. Die Mädchen und Jungen sind im Kirchspiel Schleife gut bekannt, sie kommen aus der Region Plzen, nahmen mehrfach an internationalen Treffen der Dudelsackspieler in Schleife und Trebendorf teil und sind auch gern gesehene Musikanten auf dem Njepilahof in Rohne. Gerade deshalb schauten Hans Schuster und Hanzo Njepila bereits am Sonnabend einmal gemeinsam über die Gartenzäune, und man traf sich mit den tschechischen Musikanten zum gemütlichen Beisammensein auf dem Njepilahof. Die jungen Musiker aus Tschechien haben neben volkstümlicher tschechischer und internationaler Blasmusik sogar Titel aus dem Sorbischen Schleifer Liederbuch in ihrem Repertoire.

„Für das Essen und Trinken“, so Angelika Balzke, „bedanken wir uns bei unseren einheimischen Unternehmen, das sind der Landwirtschaftsbetrieb Starick aus Trebendorf und Siggis Getränkescheune aus Schleife. Sie nehmen uns als Verein viel Arbeit ab, und das Geld bleibt in der Region.“

