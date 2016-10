Gottesdienst mit Übernachtung Die Junge Gemeinde aus Graupa organisiert erneut die Church-Night. Diesmal gibt es einen besonderen Clou.

Chiara Luif, Kerstin Schubert, Tito Liebeck (vorn, von links nach rechts) und Simon Mross mit Julia Kirschner (hinten) haben sich zur Church-Night viel einfallen lassen. © Kristin Richter

Julia Kirschner schüttelt schon mal den großen blauen Schlafsack aus. „Prima, darin friere ich bestimmt nicht“, sagt die 15-Jährige. Schlafsack und Iso-Matte werden sie am 30. Oktober brauchen. Denn an diesem Tag lädt die Junge Evangelische Gemeinde Graupa-Liebethal wieder zur Church-Night ein.

Die große Party steht unter dem Motto „Ein Teil des Ganzen“ und findet im Vorfeld des Reformationstages in der Marienkirche statt. Los geht es um 19 Uhr mit einem Jugendgottesdienst. Danach sind die Besucher dazu eingeladen, an verschiedenen Stationen in der Kirche miteinander ins Gespräch zu kommen, kniffelige Aufgaben zu lösen oder einfach nur zu chillen und sich zu entspannen. Wer Hunger hat, kann sich an dem Suppenbuffet laben, das vor der Kirche aufgebaut wird.

Höhepunkt ist sicherlich das Konzert der Band Die Klanggesellschaft, die in diesem Zuge ihre erste CD mit dem Titel Unterwegs vorstellt. „Die beiden Musiker Oliver Hanke und Martin Jahn haben Wurzeln in der Evangelischen Kirchgemeinde Pirna“, erklärt Gemeindepädagogin Kerstin Schubert den Hintergrund.

Der Clou der Veranstaltung: Kein Besucher muss nach Hause gehen. Wer will, übernachtet im benachbarten Kirchgemeindehaus. Das hat Vorteile, denn die Jugendlichen nehmen am nächsten Tag am großen Reformationsgottesdienst in der Marienkirche teil. „Deshalb ist es auch leider nicht möglich, in der Kirche zu übernachten, da die Vorbereitungen für den Gottesdienst am Montag sehr früh beginnen“, informiert Kerstin Schubert.

Ob in der Stadtkirche oder im Gemeindehaus: Klar ist jetzt schon, dass es für viele sehr spät wird. Simon Mross, von der Jungen Gemeinde muss ein wenig Schmunzeln und erinnert sich an die erste Church-Night, die er zusammen mit anderen organisiert hatte. „Ich weiß, dass ich mich irgendwann um zwei Uhr hingelegt habe. Da war ich aber nicht der Letzte.“

31. Oktober ist mehr als Halloween

Die Church-Night ist eine bundesweite Aktion der Evangelischen Kirche. „Es geht darum, den Reformationstag zu würdigen, der bei vielen relativ unbekannt oder oftmals durch Halloween besetzt ist“, sagt Schubert. Das sei schade. Einmal mehr für Pirna, wo der Ablassprediger Johann Tetzel geboren wurde, sodass die Stadt einen besonderen Bezug zur Reformation habe.

Simon nickt. Warum er mitmacht? „Ich möchte diesen Tag, der oftmals als verstaubt gilt, neu beleben“, erklärt der 16-Jährige. Das wird den jungen Leuten vermutlich auch gelingen, denn während des Gottesdienstes werden der Altarraum und die Säulen im Innenraum der Marienkirche beispielsweise bunt angestrahlt. Chiara Luif übernimmt die Moderation im Gottesdienst. Lampenfieber? „Nein“, sagt sie selbstbewusst und fügt hinzu: „Ich freue mich darauf.“ Jedenfalls wird sie vor zahlreichen Besuchern sprechen müssen. Kerstin Schubert rechnet mit 150 bis 200 Gästen. Die meisten kommen aus Pirna und Umgebung. „Allerdings habe ich auch schon zwei Anmeldungen für die Übernachtung aus Zittau“, erklärt die Pädagogin.

Die Veranstaltung ist offen für alle. Darauf legen die Organisatoren großen Wert. „Bei der ersten Church-Night in Pirna vor einem Jahr haben beispielsweise auch über 50-Jährige den Gottesdienst besucht“, erinnert sich Tito Liebeck (15), der für die Technik mitverantwortlich ist.

Und die gute Nachricht zum Schluss: Wer bei dieser Church-Night nicht dabei sein kann, darf sich auf 2017 freuen. „Klar steigt zum 500. Jahrestag der Reformation wieder eine Church-Night in der Marienkirche“, verspricht Chiara Luif.

Die Church-Night anlässlich des Reformationstages findet vom 30. auf den 31. Oktober in der Marienkirche satt. Beginn ist 19 Uhr. Die Veranstaltung ist kostenlos. Wer übernachtet, wird um eine Spende gebeten.

