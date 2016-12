Gottesdienst mit Rockmusical Die Josua Gemeinde zeigt im Bautzener Theater eine besondere Weihnachtsgeschichte.Der Ticketverkauf läuft.

Für den ersten Weihnachtstag laden Pastor Clemens Mudirch und die anderen Mitglieder der Josua Gemeinde ins Theater ein. © Archivfoto: Uwe Soeder

Einen Gottesdienst mit und für Flüchtlinge gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag in Bautzen. Er unter dem Titel „Joy to the World“ und findet im Deutsch-Sorbischen Volkstheater statt. Die Veranstaltung wird allerdings kein klassischer Gottesdienst, sondern vielmehr ein modernes Rockmusical mit großer Band, Chor, Tänzern und Schauspielern – geschrieben und erarbeitet von der Josua Gemeinde Bautzen. Es verbindet die Weihnachtsgeschichte mit den Herausforderungen, denen Flüchtlinge heute begegnen. Das Programm wird über Kopfhörer simultan in Englisch, Persisch und Arabisch übersetzt. Nach dem Gottesdienst laden Bautzener Einwohner die Flüchtlinge zu sich zum Mittagessen und einer kleinen Bescherung ein. Für die Flüchtlinge, die nicht privat eingeladen sind, gibt es drei verschiedene Partys in der Stadt, wo sie ebenfalls gemeinsam Mittagessen und eine kleine Bescherung erleben.

Tickets für das Musical gibt es für zehn Euro von Montag bis Donnerstag, 12 bis 17 Uhr, in der Begegnungsstätte Schmiede, Goschwitzstraße 15, oder nach den Gottesdiensten in der Josua Gemeinde Bautzen zu kaufen. Die Schirmherrschaft über den Weihnachtsgottesdienst hat OB Alexander Ahrens übernommen. (SZ)

Weihnachtsgottesdienst: Sonntag, dem 25. Dezember, um 10.30 Uhr, im Deutsch-Sorbischen Volkstheater

