Gottesdienst im Stall

Der katholische Pfarrer Gerald Kluge hat eine Tradition mit nach Dippoldiswalde gebracht, den Gottesdienst im Stall. Der nächste findet am Freitag, dem 6. Januar, im Stall der Schäferei Drutschmann im Dippoldiswalder Ortsteil Berreuth statt. Für Kluge ist der Gottesdienst im Schafstall eine Rückkehr zu den unmittelbaren Wurzeln des Weihnachtsfests. Schließlich ist nach dem Evangelium Jesus ja in einem Stall zur Welt gekommen, lag in einer Krippe. Und Schafhirten, die auf den Feldern weideten, waren die Ersten, die von seiner Geburt erfahren haben.

Mit einem Gottesdienst inmitten der Tiere will Kluge an diese Anfänge erinnern. Ein Stall hat dafür eine besondere Atmosphäre zu bieten. Die Umgebung ist einfach und zweckmäßig. Von der Decke leuchtet Neonlicht. Die Tiere blöken auch einmal dazwischen und es riecht, wie Tiere eben riechen. Im vergangenen Jahr, als Kluge zum ersten Mal zum Gottesdienst in den Stall eingeladen hat, sind rund 30 Teilnehmern dazu gekommen. (SZ/fh)

Gottesdienst im Schafstall in Dippoldiswalde-Berreuth am Freitag, 6. Januar, 18.30 Uhr.

zur Startseite