Gottesdienst bringt über 1 500 Euro Die Kollekte auf der Veranstaltung beim Tag der Sachsen hilft Schwerkranken.

Über 1 500 Euro konnten beim Gottesdienst am Tag der Sachsen in Löbau für eine guten Zweck gesammelt werden. © dpa

Im Programm zum Tag der Sachsen hat auf der MDR-Bühne auf dem Löbauer Altmarkt unter anderem ein Radiogottesdienst stattgefunden, der von dem Sender übertragen wurde. Den Gottesdienst besuchten mehr als 300 Löbauer und Gäste, meldet der evangelisch-lutherische Kirchenbezirk Löbau-Zittau rückblickend. Der ökumenische Gottesdienst diente dabei auch einem guten Zweck in der Region. Im Anschluss an die Veranstaltung wurde eine Kollekte eingesammelt, am Ende waren 1 588,72 Euro in der Spendendose. Bestimmt ist das Geld für das Stationäre Hospiz Siloah in Herrnhut. Das Hospiz Siloah begleitet Schwerkranke und sterbende Menschen. Die Kirchenbezirksleitung bedankt sich ausdrücklich für die Spenden und die gelungene Veranstaltung in Löbau.

Für das Herrnhuter Hospiz wurde in dieser Woche auch beim traditionellen Benefizlauf in Herrnhut Geld gesammelt.(SZ)

zur Startseite