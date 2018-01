Gottesdienst bei Schafen und fernöstliche Ingenieurinnen im Uhrenmuseum Die SZ hat Eindrücke vom Wochenende im Osterzgebirge gesammelt. Stationen waren Berreuth, Bärenstein und Glashütte.

zurück Bild 1 von 3 weiter Dippoldiswaldes katholischer Pfarrer Gerald Kluge zeigte Ruben, Johann, Conrad, Magdalena und Anne (v.l.) den Berreuther Schafstall. © Frank Baldauf Dippoldiswaldes katholischer Pfarrer Gerald Kluge zeigte Ruben, Johann, Conrad, Magdalena und Anne (v.l.) den Berreuther Schafstall.

Marion Eckhardt war am Sonntagmorgen extra aus Bannewitz angereist, um bei einer Wanderung der Grünen Liga Osterzgebirge dabei sein zu können.

Am Sonnabend besuchten drei singapurische Ingenieurinnen (v.l.): Jieru Chia, Tan Ai Hua und Lay Tun Tun Hike das Uhrenmuseum. Tobias Hamann, Produktionsleiter Uhrenmontage bei Union Glashütte, zeigt ihnen den Aufbau einer Taschenuhr.

Berreuth/Bärenstein/Glashütte. Etwa 50 Besucher kamen am Freitagabend zum Gottesdienst in den Berreuther Schafstall von Familie Drutschmann. Danach hielt Dippoldiswaldes katholischer Pfarrer Gerald Kluge eine rund 30-minütige Andacht, bei der viele Weihnachtslieder gesungen wurden. Diese Tradition, die Andacht einmal anders, einfacher zu begehen, praktizierte Pfarrer Kluge bereits in seiner vorherigen Station in Radeberg.

Zusammen mit Jens Weber, einem ehrenamtlichen Wanderführer und Mitglied der Grünen Liga aus Bärenstein, ging es bei einer Wanderung vom Bahnhof in Altenberg rund acht Kilometer durch den Schnee bis zum Geisingberg. Die Grüne Liga veranstaltet einmal im Monat eine Wanderung im Osterzgebirge, um Besuchern diesen Naturraum nahezubringen.

Die Sonderausstellung „Union Glashütte – 125 Jahre Deutsche Uhrmacherkunst“ im Glashütter Uhrenmuseum lockte Besucher an. Wenn ab Montag die Dauerausstellung für fünf Tage schließt, bleibt die Sonderausstellung geöffnet – noch bis zum 2. April täglich von 10 bis 17 Uhr.

