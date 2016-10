Gorschmitzer Nummernsalat In dem Leisniger Ortsteil sind manche Häuser schwer zu finden. Das kann schwerwiegende Folgen haben.

Solche Hinweisschilder mit Hausnummern sollen noch mehr in Gorschmitz aufgestellt werden. © Frank Korn

Dieses Szenario will sich keiner vorstellen. Der Notarzt wird gerufen, fährt aber am Haus vorbei, weil er die richtige Hausnummer nicht gleich findet. Genauso ist es einer Familie aus Gorschmitz gegangen. Der Notarzt hat das Haus dann doch noch gefunden und konnte helfen.

So wie in dem geschilderten Fall geht es eigentlich jedem, der nicht aus Gorschmitz stammt und der eine bestimmte Hausnummer sucht. Die Nummerierung des Leisniger Ortsteils ist ein großes Durcheinander und stand deshalb bei der Sitzung des Technischen Ausschusses auf der Tagesordnung.

Abgesehen vom Gorschmitzer Weg, einer schmalen Straße, die eher als „Schleichweg“ bekannt ist, erfolgt die Zufahrt in den Ortsteil von der Staatsstraße 44. „Die ersten Hausnummern sind die 67 und 80, dann folgt die 20 b. Fährt man am ehemaligen Gasthof vorbei, folgt die 28 und dann die 1 c. Und nach einstelligen Hausnummern kommen dann wieder welche im 60er Bereich“, schildert Uwe Dietrich vom Ordnungsamt der Stadt die aktuelle Situation.

Gerade im Hinblick auf Rettungsdienste ist eine Verbesserung der Situation unumgänglich. „Vor 15 bis 20 Jahren haben wir schon einmal eine Änderung geplant, doch damals sagten die Gorschmitzer Bürger, dass sie immer gefunden worden sind“, so Dietrich weiter. Mittlerweile habe sich die Situation jedoch geändert. „Es gibt immer mehr Zustelldienste und vor allem die Rettungswagen kommen nicht mehr aus der Region.“

Die Stadt hat deshalb zwei Varianten erarbeitet. Nach der ersten Option soll die Beschilderung erweitert werden. Das heißt, dass an Kreuzungen, Einmündungen und Abzweigen weitere Schilder aufgestellt werden, die den Weg zu den jeweiligen Häusern weisen. Bisher ist das nur an einigen Stellen im Ort der Fall. Der Vorteil dieser Variante wäre, dass sich die Kosten in Grenzen halten und kein Aufwand für die Bewohner entstehen würde. Der Nachteil wäre allerdings, dass die Orientierung weiter schwer bleiben würde. Als zweite Variante brachte Dietrich die Einführung von Straßennamen und eine Neunummerierung ins Gespräch. Dies hätte zur Folge, dass die Orientierung wesentlich erleichtert würde. Allerdings ist der persönliche Aufwand für die Gorschmitzer Bürger hoch, weil vieles geändert werden müsste. Zudem würde die Umsetzung dieser Variante wesentlich höher Kosten verursachen.

Navigationsgeräte versagen teilweise

Um den Aufwand für die Einwohner zu minimieren, würde die Stadt die Personalausweise kostenfrei umschreiben lassen und auch Hilfestellung bei der Information an Banken, Versicherungen und andere Stellen gewähren. Die Bezeichnung der Straßennamen könnte gemeinsam mit den Bürgern gefunden werden. „Gewisse Wege zu den Behörden könnten wir aber nicht ersparen“, sagte Dietrich.

In der anschließenden Diskussion sprachen sich die meisten der anwesenden Gorschmitzer für die erste Variante aus. „Eine Beschilderung mit Straßennamen und neuen Hausnummern wäre ein ungeheurer Aufwand. Informationsschilder mit Hausnummern würden ausreichen“, so einer der Anwohner. Stadtrat Dieter Kunadt (Die Linke), der ebenfalls in Gorschmitz wohnt, regte eine Einwohnerversammlung an, „um das Problem so vielen Bürgern wie möglich nahe zu bringen.“

Auch das Thema Navigationsgeräte wurde angesprochen. „Manche Häuser sind wirklich schwer zu finden. Mit manchen Navigationsgeräten funktioniert es, mit anderen nicht“, sagte Manfred Graetz. Der ehemalige Politiker wohnt in Gorschmitz und sprach sich dafür aus, keine Zeit zu verlieren und weitere Schilder mit den jeweiligen Nummern aufzustellen. „Kritisch ist es, wenn Notarzt sowie Ver- und Entsorgungsdienste keine Orientierung haben“, so Graetz. Stadtrat Hans-Hermann Schleußner (Wählervereinigung) befürchtet bei der Einführung von Straßennamen und neuen Hausnummern große Probleme. „Das Durcheinander wird größer, wenn sich gewachsene Strukturen ändern. Man kann gar nicht so weit denken, was passiert, wenn die zweite Variante umgesetzt wird“, so Schleußner.

Dass die Einführung von Straßennamen durchaus machbar ist, zeige sich zum Beispiel in Minkwitz, sagte Uwe Dietrich. „Dort gab es damals viel Aufregung, aber heute spricht keiner mehr davon.“ In Gorschmitz sollen nun weitere Hinweisschilder aufgestellt werden. „Das werden wir so schnell wie möglich umsetzen. Danach werden wir entscheiden, ob wir eine Einwohnerversammlung zu dem Thema einberufen“, sagte Bürgermeister Tobias Goth (CDU).

