Google Maps als Pac-Man-Spiel

Google schenkt den Anwendern seiner interaktiven Straßenkarte Google Maps vorzeitig ein „Easter Egg“ (Osterei) und lässt sie auf den Straßen „Pac-Man“ spielen. Wenn man sich in Google Maps bis auf das Straßenniveau hineinzoomt, erscheint am unteren Bildschirmrand ein Pac-Man-Symbol und verwandelt die Karte in den Spieleklassiker. Die Straßen formen dabei das Labyrinth.

In dem Spiel geht es darum, mit der Spielfigur Pac-Man Punkte in einem Labyrinth aufzufressen, während man von den Gespenstern Blinky, Pinky, Inky und Clyde aus dem Weg gehen muss. „Sie sollten die Pac-Dots jedoch schnell verschlingen, denn dieses Spiel ist nur für kurze Zeit verfügbar“, heißt es in der Spiele-Anleitung.

Als „Easter Egg“ werden versteckte Funktionen in Computerprogrammen bezeichnet. (dpa)

›› Hier geht’s zu Google Maps

zur Startseite

Empfehlung - Google Maps als Pac-Man-Spiel Mountain View. Google schenkt den Anwendern seiner interaktiven Straßenkarte Google Maps vorzeitig ein „Easter Egg“ (Osterei) und lässt sie auf den Straßen „Pac-Man“ spielen. Wenn man sich in Google Maps bis auf das Straßenniveau hineinzoomt, erscheint am unteren Bildschirmrand ein Pac-Man-Symbol und verwandelt die Karte in den Spieleklassiker. Die Straßen formen dabei das Labyrinth. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/google-maps-als-pac-man-spiel-3072760.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: