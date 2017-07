„Google hilft da gar nicht weiter“ Frank Händel vom Auktionshaus Efreuna berät seine Kunden einen Tag lang kostenlos. Denn er hat seine Erfahrungen gemacht.

Uhren, Orden, Schmuck und Kunst: Auktionator Frank Händel kennt sich damit aus und bietet künftig seine Expertise an regelmäßig stattfindenden Beratungs- und Bewertungstagen kostenfrei an. Das erste Mal am 31. Juli. © Claudia Hübschmann

Herr Händel, lässt sich heute nicht alles im Internet suchen und nachschlagen? Weshalb bieten Sie am 31. Juli extra einen Beratungs- und Bewertungstag an?

Das ist ein großer Trugschluss. Google hilft in der Regel bei Kunst und Antiquitäten gar nicht weiter. Auf diesem Spezialgebiet ist sehr viel zu beachten. Im Internet wird zum Beispiel sehr oft nicht zwischen dem Verkehrswert einer Antiquität und ihrem Versicherungswert unterschieden. Der Verkehrswert gibt die Spanne an, welche der Kunde derzeit bei einem Verkauf ungefähr erzielen könnte. Der Versicherungswert dagegen gibt wieder, wie viel Geld nötig wird, um die Antiquität heute neu zu kaufen oder gegebenenfalls sogar nachbauen zu lassen.

Kommen die Kunden zumeist mit zu hohen oder zu niedrigen Vorstellungen vom Wert ihrer Antiquität zu ihnen ins Auktionshaus?

Beide Fälle treten regelmäßig auf. Mit Erbstücken etwa verknüpft sich für die Nachkommen in vielen Fällen ein hoher mentaler Wert. Sie hängen an Omas Brosche oder Opas Armbanduhr. In der Realität kann der Preis allerdings deutlich niedriger ausfallen als ursprünglich gemutmaßt. Dann gibt es erst einmal enttäuschte Gesichter. Aber es gibt natürlich auch Stücke, wo es genau in die andere Richtung geht.

Hätten Sie ein Beispiel?

Letzthin durften wir eine Bronzebüste versteigern, für die der Einlieferer nach der ersten Auskunft eines Händlers lediglich rund 20 Euro erhalten hätte, den Schrottwert sozusagen. Als letztlich der Hammer fiel, waren ein paar Hundert Euro zusammengekommen. Die Büste hatte über den Preis des Metalls hinaus eben einen deutlich höheren künstlerischen bzw. kunsthandwerklichen Wert. Noch krasser fiel der Unterschied bei einem Schmuckset aus. Für diesen angeblichen Modeschmuck waren von einem Aufkäufer 50 Euro geboten worden. Letztlich konnten wir für das tatsächlich echte Set rund 1 000 Euro erzielen. Da war die Freude natürlich groß.

Erhalten die Nutzer Ihres Beratungs- und Bewertungstages sofort eine Auskunft oder benötigen Sie mehrere Tage?

Wir würden das ja nicht anbieten, wenn Efreuna nicht die Kompetenz hätte, zum Termin eine Preisspanne anzugeben, welche zu erwarten wäre. Hier hilft uns eine jahrelange Erfahrung im Markt. Ich selbst bin Sachverständiger für Antiquitäten und Kunst sowie Gutachter für Diamanten, Edelsteine und Schmuck. Selbstverständlich fertigen wir auch Gutachten an. Das dauert jedoch länger. Es müssen Fotos angefertigt und Nachschlagewerke zurate gezogen werden. Das ist mehr Aufwand.

Welchen Vorteil bietet ein Auktionshaus gegenüber einem herkömmlichen Antiquitätengeschäft?

Kurz gesagt: die deutlich höhere Transparenz. Erinnern Sie sich an die Holländer, die nach der Wende mit Lkws kamen und von alten Möbeln bis zu Orden alles aufkauften? Niemand kann heute sagen, für welche Summen die Dinge neue Liebhaber gefunden haben. Bei Efreuna liegt die Sache anders. Sie können als Einlieferer mit im Saal sitzen und erleben, wie viel Geld für ihr Objekt geboten und bei welcher Summe der Zuschlag erteilt wird.

Wer sich von Ihnen beraten lässt, muss aber nicht automatisch auch bei Ihnen versteigern lassen, oder?

Den neuen Service bieten wir regelmäßig unabhängig von unseren Auktionen an. Natürlich stehen wir ebenso zur Verfügung, wenn der Kunde seine von uns bewerteten, kleinen und großen Schätze verkaufen möchte.

Das Gespräch führte Peter Anderson.

Beratung und Bewertung finden am 31. Juli, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr statt. Anmeldung erforderlich unter der Nummer: 03521 4889933.

