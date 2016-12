Good Bye in Leipzig US-Botschafter John B. Emerson ist auf Abschiedstour durch Deutschland. Über sein Gastland fällt ihm nur Gutes ein.

John B. Emerson war mehr als drei Jahre in Deutschland. Im Januar kehrt der Botschafter in seine Heimat zurück. © dpa

Wenn am 20. Januar 2017 der neue US-Präsident Donald Trump im Amt vereidigt wird, wird US-Botschafter John B. Emerson schon auf dem Heimflug sein. Seine Amtszeit in Berlin geht bis 19. Januar. Derzeit ist der 62-Jährige, dessen Familie deutsche Wurzeln hat, auf Abschiedstour durch Deutschland. Am Montagmorgen sagte er den Mitarbeitern im US-Generalkonsulat in Leipzig Good Bye.

Er war seit August 2013 Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland. Mit diesem Top-Diplomatenposten belohnte ihn US-Präsident Barack Obama für seine Verdienste als wichtiger Spendensammler im Wahlkampf. „Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Barack Obama hatten eine außergewöhnlich gute Beziehung, wie die zu Donald Trump wird, ist offen. Aber das braucht Zeit“, gab sich Emerson in Leipzig gelassen. Er sieht die deutsch-amerikanische Partnerschaft unter der neuen Regierung nicht infrage gestellt. Die guten zwischenmenschlichen Kontakte bleiben bestehen und die wirtschaftlichen Beziehungen könnten sogar gestärkt werden, meint der Wirtschaftsanwalt, der Obama in Handelsfragen beriet. Auch wenn sich Trump im Wahlkampf mit seinem Slogan „Amerika zuerst“ protektionistisch gab, müsse man abwarten, wie das in der tatsächlichen Politik umgesetzt werde, so Emerson. Der gebürtige Kalifornier ermunterte die sächsischen Unternehmer, ihre Beziehungen zu seinem Heimatbundesstaat zu vertiefen, „immerhin die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt“. Dorthin, genauer in die Geschäftswelt von Los Angeles, wird der frühere Investmentbanker nach einigen Monaten Auszeit zurückkehren. „Ich glaube, in der neuen Administration wird für mich wohl kein Platz sein“, sagt er und lächelt.

Emerson, der in den vergangenen dreieinhalb Jahren rund 150 deutsche Orte besuchte, die meisten in Ostdeutschland, ist voll des Lobes dafür, was die Deutschen geleistet haben – beim Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Wiedervereinigung und jetzt bei der Aufnahme der Flüchtlinge. „Scheut euch nicht davor, patriotisch zu sein. Ihr könnt mehr feiern, was es bedeutet, Deutscher zu sein“, lautet sein letzter Ratschlag als US-Botschafter.

zur Startseite