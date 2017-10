Gondeln im Westpark Die SZ erinnert an Orte, Institutionen und Menschen, die jeder kennt. Heute: Der Zittauer Burgteich.

zurück Bild 1 von 2 weiter Ende des 19. Jahrhunderts ist der Westpark mit dem Burgteich und der gleichnamigen Gaststätte entstanden. Auf dem Gewässer konnte gegondelt werden. Heute geht das nicht mehr. Fotos: H. Schwalbe/Repro © SZ-Repro Ende des 19. Jahrhunderts ist der Westpark mit dem Burgteich und der gleichnamigen Gaststätte entstanden. Auf dem Gewässer konnte gegondelt werden. Heute geht das nicht mehr. Fotos: H. Schwalbe/Repro

Dafür besteht seit 1999 eine Fontäne.

Der Burgteich befindet sich am Beginn des Parks, hinter der Gaststätte mit demselben Namen: Lange Zeit war er der einzige Gondelteich Zittaus. Nun fühlen sich hier nur noch Enten, Fische und anderes Wassergetier wohl. Seine Form ist oval und er hat die Fläche von über 200 Quadratmetern. Bereits der früheste Chronist der Stadt Zittau, Johann von Guben, schrieb über den Ort und vermerkte die einstige Burg nördlich des Teiches sowie die damit verbundene erste Ansiedlung, „alten Sitte“ genannt, in seinen Aufzeichnungen.

Als sich die Zittauer Ende des 19. Jahrhunderts eine Erholungsstätte wünschten und das Areal mit alten Bäumen im Westen der Stadt sich dafür anbot, entstand der Park mit Spazierwegen, Anpflanzungen und der 1897 eröffneten Gaststätte „Burgteich“. Westlich des Gebäudes wurde der Gondelteich mit Steg und Kahnwärterhaus angelegt. Die 40, meist bunt angestrichenen Kähne konnte man mieten. Sogar Motorboote gab es. Auch im Winter hatte der Burgteich Besucher. Hier tummelten sich Eissportbegeisterte auf ihren Kufen. Mitunter konnte man früher beobachten, wie dick eingemummelte Männer mit Sägen auf dem Eis standen, große Quader heraussägten und sie auf Pferdefuhrwerke luden. Diese Eisblöcke wurden zur Brauerei gebracht und in den kältesten Kellern gelagert. Später brachte man sie auf Bestellung mit Pferdefuhrwerken zu den Gaststätten und Haushalten mit Eisschränken.

1942 erweiterte sich der Verein „Sommerlust“, an der Südseite des Burgteiches entstanden Kleingärten. Westlich wurde ein kleiner Park mit verschiedensten Gehölzen angelegt. Den Ruderbetrieb gab es weiter, unter zehn Booten konnte man wählen. Ein kleineres grünes Kahnwärterhaus stand am Steg. War die Mietzeit eines Bootes vorüber, rief es der Wart per Flüstertüte ans Ufer zurück. Manchmal befuhr den Teich ein großes Boot der Sektion Seesport der Gesellschaft für Sport und Technik, deren Mitglieder hier übten. Modellboote von Bastlern waren ebenso zu sehen. Der Gondelbetrieb wurde zu Wendezeiten eingestellt. Zur Landesgartenschau 1999 erfuhr er eine kurze Renaissance. Damals installierte man auch die Fontäne, die noch heute besteht. Nur existieren viele der großen hohen Bäume am Uferrand nicht mehr. Sie waren morsch und mussten gefällt werden. Sie gehörten zum Bild dazu.

