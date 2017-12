Gomez wechselt nach Stuttgart Das ist ein echter Transfer-Coup: Ein Fußball-Nationalspieler kehrt in seine schwäbische Heimat zurück.

Bald nicht mehr im Wolfsburger Dress: Mario Gomez © dpa

Wolfsburg. Fußball-Nationalspieler Mario Gomez wechselt überraschend zur Bundesliga-Rückrunde vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart. Wie beide Vereine am Freitag bekannt gaben, wird der 32-jährige Stürmer zu seinem Heimatverein zurückkehren. Dort erhält Gomez einen Vertrag bis 30. Juni 2020. „Er geht die Rückkehr zu seinem Heimatverein mit einer unglaublichen Freude und Emotion sowie einer unbändigen Motivation an“, sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Im Gegenzug wechselt der vom schwäbischen Aufsteiger ausgeliehene Flügelspieler Josip Brekalo mit sofortiger Wirkung von Stuttgart zurück nach Wolfsburg. „Josip hat in Stuttgart die Entwicklung genommen, die wir uns erhofft hatten. Er hat beim VfB Spielpraxis sammeln können und ist weiter gereift. Jetzt freuen wir uns, dass er vorzeitig zurückkehrt und bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen kann“, erklärte Olaf Rebbe, der Sportdirektor des VfL Wolfsburg, in einer Vereinsmitteilung.

Nach dpa-Informationen beträgt die Ablöse für Gomez mehr als drei Millionen Euro. Zuerst hatte der „Kicker“ über den Transfer berichtet. „In den letzten Wochen ist in mir der Wunsch immer stärker geworden, zurück in meine Heimat zu gehen und die sich bietende Möglichkeit schon jetzt im Winter zu nutzen“, sagte Gomez.

Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt erklärte: „Er war immer ein Vorbild gerade für die jüngeren Spieler und ein Musterprofi, mit dem mir persönlich die Zusammenarbeit großen Spaß gemacht hat. Wir drücken ihm die Daumen, dass sich sein Traum von der WM-Teilnahme 2018 erfüllt.“

Die abstiegsbedrohten Stuttgarter wollen mit dem Torjäger ihre akuten Probleme in der Offensive beheben. In den 17 Vorrunden-Spielen erzielte die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf lediglich 13 Tore. Zudem gab der Tabellen-14. am Mittwoch Torjäger Simon Terodde an den 1. FC Köln ab. Terodde war bei Wolf zuletzt nur noch zweite Wahl gewesen.

Gomez begann seine Profikarriere 2004 beim VfB. Von dort wechselte er 2009 zum Rekordmeister Bayern München. Über die Stationen AC Florenz und Besiktas Istanbul kam er im Sommer 2016 nach Wolfsburg - und kehrt nun in seine Heimat zurück. (dpa)

zur Startseite