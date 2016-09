Gomez ärgert Dynamo, aber nur ein kleines bisschen Die Dresdner verlieren durch ein Tor des Nationalspielers beim VfLWolfsburg – trotzdem ist der Trainer beinahe zufrieden.

Akaki Gogia (links) kämpft mit Mario Gomez. © imago

Der Mann des Tages verschwindet mit einem Lächeln. „Wir haben morgen frei bekommen, ich muss schnell weg“, ruft Mario Gomez den Journalisten zu, die noch fast eine Stunde nach seinem Debüt für den VfL Wolfsburg auf ihn warten. Am Dienstag werde er mehr sagen. „Versprochen!“ Einen Satz lässt er sich dann aber im Vorbeihetzen doch noch entlocken. „Ich bin sehr zuversichtlich für die Saison.“

Das kann der Stürmer sein, denn er hat seine Treffsicherheit trotz der Verletzungspause nach einem Muskelfaserriss nicht eingebüßt. Gomez erzielt das 1:0 für die Wölfe gegen Dynamo Dresden, es bleibt das einzige Tor in einem Härtetest, der dem Namen zumindest aus Sicht der Schwarz-Gelben gerecht wird. „Das hat sich richtig gelohnt, war von den Namen, von der individuellen Qualität ein richtig guter Gegner“, sagt Uwe Neuhaus. Beinahe wäre Dynamos Trainer rundum glücklich gewesen mit dem Ausflug in die Autostadt, aber einen Kritikpunkt fand er dann doch: „Es fehlen eigentlich nur die Tore, um ganz zufrieden zu sein.“

Chancen haben die Dresdner durchaus, sogar zur Führung durch Stefan Kutschke, aber dessen Hechtkopfball nach Flanke von Fabian Müller ging etwa einen Meter am VfL-Tor vorbei. Gomez benötigt zwei Versuche mit dem Kopf, beim ersten fehlt ein gutes Stück. Doch in der 25. Minute trifft er so platziert, dass Patrick Wiegers keine Chance hat. „Den köpft er schon gut rein“, meint Dynamos Schlussmann. Er stand für die etatmäßige Nummer eins, Marvin Schwäbe, im Tor, der wie Marvin Stefaniak mit der deutschen U21-Auswahl unterwegs ist.

Wiegers bekommt einige Gelegenheiten, seine Klasse zu zeigen – vor allem gegen den aktiven und kreuzgefährlichen Gomez. In der zweiten Halbzeit pariert er zweimal gegen den Nationalspieler, der im Sommer nach eigener Aussage wegen der politischen Situation in der Türkei Besiktas Istanbul verlassen hat und für sieben Millionen Euro nach Wolfsburg gewechselt ist. Das entspricht übrigens ziemlich exakt dem Budget, das Dynamo für den kompletten Profi-Bereich zur Verfügung steht.

Der Klassenunterschied ist zu sehen, Wolfsburg dominiert bis zur Pause, auch weil die Dresdner im Spielaufbau manchmal zu langsam sind und deshalb nach vorn die Durchschlagskraft fehlt. Nach dem Seitenwechsel ändert sich das, agieren sie zielstrebiger. Niklas Hauptmann und Akaki Gogia zwingen VfL-Keeper Max Grün zu Paraden. „Die zweite Halbzeit haben wir gut kontrolliert, waren sehr aktiv in der Balleroberung“, sagt Neuhaus. Er hatte in dieser Woche erst gar nicht den Eindruck erwecken wollen, es in der Punktspielpause ruhiger angehen zu lassen. Vielmehr geht es darum, den Konkurrenzkampf zu erhöhen.

Beim Torwart dagegen sei die Situation relativ klar. „Wenn der eine nicht patzt, muss der andere auf seinen Moment warten.“ Obwohl der Chefcoach Wiegers für die Partie ein gutes Zeugnis ausstellt: „Das hat er gut gemacht, gerade auch im fußballerischen Bereich. Daran haben wir in dieser Woche noch mal gearbeitet.“ Das war ein Punkt, weshalb Schwäbe den Vorzug erhalten hatte. Wiegers wollte aber nicht nur ein Zeichen in Richtung Trainer senden, wie er sagt, sondern „für mich persönlich, für die Mannschaft, für die Kameraden: Dass sie sich auf mich verlassen können, wenn ich gebraucht werde.“

Einer wie Gomez kam ihm dafür gerade recht. „Ja, natürlich macht es mehr Spaß, auf richtig hohem Niveau zu testen und seine Leistung abzuliefern“, meint Wiegers. „Das hat ganz gut geklappt, auch wenn die individuelle Qualität beim Gegner schon um einiges höher ist, aber das haben wir als Mannschaft gut aufgefangen, gut gearbeitet“, erklärt der 26-Jährige. Sein Fazit nach dem kleinen Privatduell mit Gomez zieht er mit einem Augenzwinkern: „Er hat nicht so den Spielrhythmus nach seiner Verletzung, aber mir hat es gutgetan, dass er mich zwei-, dreimal angeschossen hat.“

