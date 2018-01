Golfplatz sucht neuen Gastronomen Im Ullersdorfer Clubgebäude sind derzeit die Bauarbeiter aktiv.

Idylle im Schnee: Das Clubgebäude am Ullersdorfer Golfplatz sieht nur verschlafen aus; im Inneren werkeln derzeit die Handwerker. Und bei ausreichend Schnee wird auch wieder die Loipe über das Golfplatz-Areal gespurt. © Thorsten Eckert

Ullersdorf. Nein, hungrig müssen die Golfer in Ullersdorf jedenfalls nicht bleiben. „Wir werden in jedem Fall mit einem neuen Gastronomen in die Saison gehen“, versichert Uwe Neumann, der Geschäftsführer des Ullersdorfer Golfplatzes. Zum Jahresende hatte Gianfranco Cretaro, der langjährige Wirt des Golfplatz-Restaurants, seinen Vertrag aufgelöst. „Nach elf Jahren war es auch für ihn einfach an der Zeit für eine Veränderung“, macht Uwe Neumann deutlich, dass sich die Wege nicht im Streit getrennt haben. „Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis, wir sind nicht im Unfrieden auseinandergegangen“, unterstreicht er.

Gastronomie spätestens im April



Eigentlich hätte Uwe Neumann sogar bereits den Nachfolger präsentieren können. „Wir waren uns mit einem neuen Betreiber schon so gut wie einig“, bedauert der Golfplatz-Chef, dass sich der Interessent dann doch für ein anderes Objekt entschieden hatte. „Aber wir sind in guten Gesprächen mit weiteren Interessenten. Ich gehe davon aus, dass wir unser Restaurant spätestens im April mit einem Nachfolger öffnen werden“, ist Uwe Neumann guter Dinge. Ohne Gastronomie gehe es jedenfalls nicht, „und wir werden auch in jedem Fall einen Pächter finden“, untermauert er noch einmal ausdrücklich.

Das Ganze wäre dabei auch für Ullersdorf insgesamt durchaus wichtig, denn weil seit August auch die „Schmiedeschänke“ an der Ullersdorfer Hauptstraße geschlossen ist, hat der Ort bis auf den Sportplatz-Imbiss aktuell keine Gaststätte mehr. Wobei sich das Angebot auf dem Golfplatz natürlich in erster Linie an die Golfsportler wendet.

Dass derzeit etliche Bauleute im Clubgebäude der Golfanlage ein- und ausgehen, hat dabei nichts mit dem Betreiberwechsel der Gastronomie zu tun; „sondern wir erneuern im Moment den Fußboden“, so Uwe Neumann. Auch das sei einfach nach etlichen Jahren „dran gewesen“, sagt er.

Ski-Loipe ab 15 Zentimeter Schnee



Überhaupt ist der Golfplatz zwar sozusagen im Wintermodus, aber die Mitarbeiter sind alles andere als untätig. Nicht zuletzt hat sich der Golfplatz auch schon auf den möglichen Ansturm der Ski-Langlauf-Fans vorbereitet. Sobald die Schneedecke 15 Zentimeter beträgt, wird bekanntlich auf dem Areal eine Loipe gespurt. „Wir haben diesmal auch extra eine gut sichtbare Ausschilderung angebracht“, verweist der Golfplatzchef darauf, dass das Ganze nicht nur ein Service für die Skifahrer ist, sondern auch die sensiblen Rasenbereiche der Golfanlage schützen helfen soll. „Wir spuren die Loipe natürlich so, dass die sensiblen Flächen nicht berührt werden.“ Und weil der Golfplatz bei Langläufern längst vom Geheimtipp zum reichlich frequentierten Angebot geworden ist, „werden wir diesmal gleich zwei Schleifen spuren“, so Uwe Neumann. Ob die Loipe gespurt ist, erfahren die Fans auf der Internetseite der Golfanlage.

www.golfanlage-ullersdorf.de

