Golfplatz ist Langlauf-Paradies In Ullersdorf bleiben die Schläger im Schrank. Dafür werden die Skier rausgeholt.

Der Ullersdorfer Golfplatz hat sich vor einigen Jahren extra ein Loipen-Spurgerät angeschafft, um eine gut acht Kilometer lange Langlauf-Loipe über das Golfplatz-Areal zu ziehen. Langlauffans nehmen das gern an – und es schützt gleichzeitig auch den Golfplatz. Denn die Spur macht einen Bogen um empfindliche Bereiche der Anlage. © Thorsten Eckert

Der Rasenmäher kann in der Garage bleiben, die Mitarbeiter des Ullersdorfer Golfplatzes steigen seit gestern wieder allmorgendlich auf den Pisten-Bully. Denn wenn Frau Holle mitspielt, verwandelt sich die Golfanlage am Rand der Dresdner Heide ja im Winter regelmäßig zum echten Paradies für Langlauf-Fans.

Und die immerhin acht Kilometer lange Loipe über den Golfplatz hat sich längst im Rödertal und in Dresden vom anfänglichen Geheimtipp zum echten Renner herumgesprochen. 2010 hatte das Team um Golfplatz-Chef Uwe Neumann zum ersten Mal die Runde mit dem Loipenspur-Gerät „vorgezeichnet“. Wobei das Ganze nicht nur ein interessanter Service oder gar ein touristischer Coup der Golfanlagen-Betreiber ist, sondern wirklich wichtig für die Anlage selbst, wie Uwe Neumann regelmäßig erläutert: Denn auch ohne gespurte Loipe hatten sich Langlauffans immer wieder auf den Weg über den Golfplatz gemacht und hatten dabei auch ab und an die sensiblen Grünbereiche des Platzes arg in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Loipe werden die Langläufer nun um diese Stellen herumgeleitet …

Und das kommt auch wirklich an. An guten Wintersport-Wochenenden wird der Golfplatz von Skifans regelrecht gestürmt. Denn wer von Dresden aus sozusagen nur mal „kurz auf einen Wintersport-Sprung“ auf einer Piste vorbeischauen möchte, kann sich auf diese Weise den etwas weiteren Weg hinauf ins Wintersportmekka Erzgebirge rund um Altenberg sparen – und stattdessen das „Erzgebirgsflair“ in Ullersdorf genießen. Denn der Blick hinüber auf die ersten Berge der Sächsischen Schweiz, über den verschneiten Golfplatz lässt die Herzen von Winterfans nicht nur höher schlagen, sondern aufgeregt hüpfen. Wer es übrigens nicht abwarten kann, für den gibt es auf der Internetseite der Golfanlage auch eine Webcam, die aktuelle (Winter)Bilder liefert.

Über 800 Mitglieder

Und natürlich hat sich auch wieder das Golfplatzrestaurant „Il Golfino Franco“ auf die Wintersportler eingestellt. Wirt Gianfranco Cretaro hat als echter Italiener schon vor einigen Jahren auch einen echten italienischen Glühwein in Ullersdorf sozusagen heimisch gemacht: „Vin Brulè“, eine typisch italienische Glühwein-Spezialität. Winterlicher Genuss auf der ganzen Linie also auf dem Golfplatz.

Aber natürlich bleibt der Golfplatz in erster Linie ein Golfplatz, trotz des winterlichen Loipen-Intermezzos. Und zwar ein durchaus beliebter Golfplatz. Über 800 Mitglieder greifen hier regelmäßig zum Schläger – Uwe Neumann ist optimistisch, demnächst die 900er Marke zu knacken. Und die Ullersdorfer haben in den vergangenen Jahren auch viel für einen veränderten Ruf des Golfsports getan. Denn Golf, stellt Uwe Neumann immer wieder klar, „ist gar nicht so elitär, wie es in vielen Vorurteilen immer heißt“. Die Ullersdorfer tun beispielsweise viel für die Jugendarbeit. Seit Jahren arbeitet der Golfverein eng mit Schulen der Region zusammen, hat Sonderkonditionen für Studenten – und auch zahlreiche Jugendteams. Zwei Mal hintereinander gab’s zum Beispiel die Auszeichnung für die beste Jugendarbeit im gemeinsamen Landesverband Sachsen/Thüringen.

Daran wird dann nach dem Winter weitergearbeitet. Jetzt ist aber erst mal Langlauf-Zeit in Ullersdorf!

www.golfanlage-ullersdorf.de

