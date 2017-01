Golf kracht in den Gegenverkehr Es passierte in der Kurve. War die Straßenglätte daran schuld?

Auch die Feuerwehr musste ausrücken.

Am Sonntag kam es gegen 18 Uhr auf der Spitzgrundstraße (K 8017) zu einem Verkehrsunfall. Bei winterlichen Bedingungen stießen zwei Pkw VW Golf frontal zusammen. Der Fahrer des in Richtung Coswig fahrenden VW Golf geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen.

Eine Person zog sich dem Zusammenstoß Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Spitzgrundstraße war voll gesperrt.

