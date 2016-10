Golf kollidierte mit VW In Bad Schandau und Sebnitz waren am Dienstag unachtsame Autofahrer unterwegs. Es kam zu Zusammenstößen.

© Marko Förster

Beim Rangieren aus ihren Parklücken krachten zwei Fahrzeuge zusammen. Auf dem Parkplatz des Penny-Einkaufsmarktes in Bad Schandau ereignete sich am Dienstag ein Unfall. Zeitgleich fuhren der 47-jährige Fahrer eines Lkw Ford und der 44-jährige Fahrer eines Peugeot mit ihren Fahrzeugen rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken und stießen zusammen. Laut Polizeiangaben wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro.

In Sebnitz kam zu einem Auffahrunfall. Die 34-jährige Fahrerin eines VW Bora fuhr auf der Schandauer Straße in Sebnitz und wollte in eine Einfahrt abbiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender VW Golf (Fahrerin 55) zu spät und fuhr auf den Bora auf. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 1500 Euro, teilt die Polizei mit. (szo)

