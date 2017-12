Golf fängt Feuer Ein 76-Jähriger kann sich mitten in Pirna aus seinem brennenden Auto retten. Ein Passant verletzt sich beim Löschen.

Die Feuerwehr löscht den brennenden Golf. © Daniel Förster

Pirna. Ein kurioser Unfall ereignete sich am Sonntag in Pirnas Innenstadt. Während der Fahrt hat am Nachmittag kurz vor 16 Uhr ein VW Golf Variant Feuer gefangen. Der Fahrer, ein 76-jähriger Mann aus Königstein, hielt mit dem brennenden Auto am Dohnaischen Platz an. „Es roch plötzlich verschmort – immer stärker“, sagt der Besitzer des vier Jahre alten Wagens. Er fuhr rechts ran, stoppte in einer Parkbucht nahe dem Kreisverkehr zur Robert-Koch- und Bahnhofstraße, an dem die Leute zum Canalettomarkt in die Altstadt schlenderten. „Unter dem Fahrersitz qualmte es. Als ich ausgestiegen war, kamen richtige Funken aus dem Wagen.“ Ein BMW-Fahrer aus dem Gegenverkehr wendete, um dem Unglücksfahrer, der sich in letzter Minute retten konnte, zu helfen. „Überall aus dem Auto qualmt es. Die Frontscheibe war schon gesprungen. Durch das Loch sah ich, wie das Armaturenbrett brennt“, berichtet ein 22-jährige Helfer.

Der junge Mann, der bei der Freiwilligen Feuerwehr Rosenthal-Bielatal aktiv ist, fackelte nicht lange. Mit einem von zwei Feuerlöschern, die er in seinem Auto hatte, schlug er die Scheibe der Beifahrerseite ein. Dabei zog er sich an der rechten Hand eine Schnittverletzung zu. Mit den Feuerlöschern konnte er die Flammen zunächst eindämmen. Die Feuerwehr, die schnell vor Ort war, löschte dann das Feuer, das noch mal aufgeflammt war, schließlich komplett.

Die Polizei geht von einem technischen Defekt in der Elektronik aus. „Möglich, dass es einen Kurzschluss gegeben hat. Darauf hat es geschmort und begann zu glimmen“, vermutet ein Beamter vor Ort. Der VW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An dem VW entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Und der schlägt mit rund 12 000 Euro zu Buche.

