Golf-Diebstahl endet wegen technischen Defekts Kriminelle richten an einem VW Golf in Zittau einen Schaden von 500 Euro an.

Symbolfoto © dpa

Unbekannte Kriminelle haben am Montag, zwischen 8.15 und 23 Uhr, versucht, einen auf der Weinauallee abgestellten VW Golf zu stehlen. Die Autodiebe brachen das Auto auf, starteten es und fuhren los. Allerdings blieb der Volkswagen kurz darauf wegen eines technischen Defekts stehen und ließ sich nicht mehr starten. Die Kriminellen flüchteten. Der entstandene Sachschaden, so ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch, betrage rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt. (szo)

