Golf bremst Lkw aus

Großenhain. Am Gerberdamm stoppten Polizisten am Dienstag einen 52-jährigen Radfahrer. Seine unsichere Fahrweise hatte das Misstrauen einer Streife erregt. Wie richtig die Beamten damit lagen, zeigte eine Überprüfung des Atemalkohols des Mannes. Das Ergebnis: reichlich 2,4 Promille im Blut. Der Mann musste sein Rad stehen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Unfallflucht durch Zeugen aufgeklärt

Großenhain. Am 5. August wurde auf der Dresdner Straße in Großenhain ein geparkter VW beschädigt. Der Verursacher hatte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Nach einem Zeugenaufruf der Dresdner Polizei, meldete sich eine Augenzeugin im Polizeirevier Großenhain. Sie konnte einen wichtigen Hinweis zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben. Obwohl die Zahlen des amtlichen Kennzeichens nicht die richtige Reihenfolge hatten, gelang es der Polizei durch weitere Überprüfungen den verdächtigen Pkw ausfindig zu machen. Eine Prüfung vor Ort brachte erstaunliches zum Vorschein. Der Audi war in der Zwischenzeit in einen weiteren Verkehrsunfall verwickelt. Bei der Unfallaufnahme dieses Unfalles war den Polizeibeamten eine Beschädigung aufgefallen, die nicht zu dem aktuellen Unfall passte. Inzwischen ist klar, woher diese Spuren stammten. Die 60-Jährige gab auch zu, am 5. August auf besagten Parkplatz rangiert zu haben. Sie muss sich nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.