Goldsucher am Königssee

So sieht es aus, das Computermodell eines Viererbobs getestet im virtuellen Windkanal der FES. „Im Bobsport steckt ein Heidengeld“, sagt Konkurrent Hannes Wallner. © camera4

Es ist ein erbittertes Duell um Prestige, Deutungshoheit, sehr viel Geld – und deshalb inzwischen fast ein Politikum. Die Frage, mit welchem Schlitten die deutsche Bob-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in einem Jahr zu Gold fahren soll, beschäftigt sogar den für Sport zuständigen Bundesinnenminister.

Mit großem Interesse verfolgte Thomas de Maizière am vergangenen Wochenende die Zweier-Entscheidung bei der Weltmeisterschaft am Königssee. Und über den Sieg des Pirnaers Francesco Friedrich hat er sich ganz besonders gefreut, denn der ist zum einen Bundespolizist und kommt darüber hinaus noch aus de Maizières Lieblingsbundesland. Der Erfolg offenbarte dem Minister aber zugleich noch mal das große Dilemma, das auch ihn betrifft. Denn Friedrich fuhr im Bob des österreichischen Herstellers Wallner zum Sieg, und der drittplatzierte Berchtesgadener Johannes Lochner ebenfalls – während Nico Walther aus Altenberg im sogenannten FES-Bob nicht wirklich konkurrenzfähig gewesen ist.

Wallner gegen die Schlitten aus dem Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) in Berlin, Handarbeit gegen Hightech – oder kurz: Privatunternehmer aus Tirol gegen staatlich geförderter Monopolist, der exklusiv für den deutschen Spitzensport da ist. Das birgt Brisanz.

Vibrationsarme Hauben, aerodynamische Sitzpositionen, komplizierte Lenksysteme und für jedes Wetter abgestimmte Kufen – Bobsport ist die Formel 1 des Winters und längst eine Materialschlacht, in der auch große Konzerne mitmischen. Ferrari, BMW und nun auch Hyundai für Südkorea arbeiten mit millionenschweren Mitteln und hochmodernen Windkanälen gegen Ein-Mann-Unternehmen wie Wallner oder auch dessen Landsmann Wolfgang Stampfer. Und dann gibt es eben noch die FES, die niederländische Firma Eurotech Viking Engineering, die lettischen BTC-Schlitten – sowie bis Ende 2013 die Manufaktur auf dem Gelände der einstigen Flugzeugwerft in Dresden-Klotzsche. „Die Weltspitze ist noch enger zusammengerückt. Wenn mal einer was Besseres gefunden hat, findet der andere wieder etwas. So werden alle ein bisschen besser“, erklärt Friedrich, der im Januar im FES-Schlitten den EM-Titel gewann und vergangenen Sonntag zum vierten WM-Sieg in Serie mit einem Wallner-Bob raste.

Das erste Mal überhaupt fährt der deutsche Bob-Verband offiziell zweigleisig, es ist das Resultat aus dem medaillenlosen Abschneiden der Winterspiele 2014. So ein Debakel soll sich 2018 in Pyeongchang nicht wiederholen. Deshalb werden im vorolympischen Winter zwei konkurrierende Systeme getestet – mit erheblichem finanziellen Aufwand. Vier Wallner-Zweier – Kostenpunkt insgesamt deutlich mehr als 100 000 Euro – hat der Verband offiziell angeschafft. Doch auch bei der FES, die jährlich einen Millionenbetrag vom Bund erhält, wird weiter gebaut. „Für diese Saison ist das okay“, betont der Minister, spricht aber zugleich ein Machtwort: „Bei den Olympischen Spielen werden wir eine Entscheidung zu treffen haben. Auf jeden Fall können wir nicht zwei verschiedene Bobs finanzieren.“

Wer den Zuschlag erhält, ist offen. Die Frauen kommen derzeit besser mit dem FES-Material klar, bei den Männern gibt es vermehrt Tendenzen zu Wallner. Mit allen verfügbaren Bobs werden die Deutschen daher zur Trainingswoche und dem Weltcupfinale nach Pyeongchang reisen. „Dort werden alle Prototypen und Varianten gegeneinander getestet. Nach intensiver Analyse in der Heimat müssen sich die Piloten dann für einen Schlitten entscheiden“, sagt Bundestrainer René Spies, der sich der brisanten Sache bewusst ist und sich öffentlich diplomatisch äußert.

Als früherer Pilot kennt er die Geheimnisse der Szene. „Keiner will sich in die Karten schauen lassen. Daher mieten wir immer zwei Garagen an.“ Die Materialschlacht im Eiskanal ist nämlich auch ein „knallhartes Geschäft“, so Wallner. Einen neuen Zweier gibt es für rund 80 000 Euro, den Vierer ab 100 000 Euro aufwärts.

Für Wallner, dessen Bobs international gefragt sind, ist es inzwischen ein funktionierendes Geschäft. 2009 verlieh er seine Schlitten zunächst an die Russen. Da wenig Geld beim Olympia-Ausrichter 2014 vorhanden war, bekam er den Exklusiv-Vertrag erst zwei Jahre später. Die Zusammenarbeit passte, Alexander Subkow holte in Sotschi zweimal Gold. „Wenn man derart besessen ist von etwas, dann schaltet man auch in der Nacht nicht ab“, erklärt Wallner. Der gelernte Maschinenbauer arbeitet nach wie vor ohne Computer. Wichtiger seien Hausverstand und Instinkt.

Friedrich hat seinen Wallner-Vierer geleast. Lochner fand indes einen privaten Gönner, der ihm das Gerät finanzierte. „Ich kann ihn genau auf dem Punkt fahren, ohne dass die Vorderkufen schieben“, sagt der Bayer, der prompt seinen ersten EM-Titel im großen Schlitten gewann und auch am Wochenende bei der WM am Königssee der große Favorit ist.

Das Viererrennen wird mit Sicherheit der nächste Fingerzeig, bei dem der Mitfavorit Walther mit neuen FES-Komponenten unterwegs ist. Ein Vergleich also unter Wettkampfbedingungen, den auch de Maizière wieder genau verfolgen wird. „Ich finde“, sagt der Politiker, „die Sportler brauchen den besten Bob. Das muss dann der Verband entscheiden, und das fördern wir auch – aber nicht doppelt.“

WM, Teil 2: Fr., 11 Uhr Skeleton Männer 1./2. Lauf; 15 Uhr: Frauen 1./2. Lauf. Sa., 8.30 Uhr Skeleton Frauen 3./4. Lauf; 13.30 Uhr Viererbob 1./2. Lauf. So., 8.30 Uhr Skeleton Männer 3./4. Lauf; 13.30 Uhr Vierer 3./4. Lauf.

