Goldsprint in Dänemark Die Putzkauerin Daniela Kliche holt bei der Europameisterschaft der Senioren in Aarhus den Titel mit der 4 x 100-Meter-Staffel.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schon kurz nach der Europameisterschaft ist Daniela Kliche schon wieder im heimischen Wesenitzsportpark in Bischofswerda beim Training anzutreffen. Schließlich stehen noch die Deutschen Polizeimeisterschaften auf dem Programm. © Christian Kluge Schon kurz nach der Europameisterschaft ist Daniela Kliche schon wieder im heimischen Wesenitzsportpark in Bischofswerda beim Training anzutreffen. Schließlich stehen noch die Deutschen Polizeimeisterschaften auf dem Programm.

Gleich zweimal konnten Daniela Kliche, Jennifer Schmelter, Sinah Hänssler und Christine Priegelmeir (v.l.) in Aarhus zur Siegerehrung antreten.

Leichtathletik. Wer etwas erreichen will, der muss sich anstrengen. Gilt für fast alle Menschen – und auch für Daniela Kliche. Die Polizistin ist gerade erst von den Leichtathletik-Europameisterschaften der Senioren zurückgekommen, die im dänischen Aarhus ausgetragen wurden. „Ich bin alleine mit dem Auto hochgefahren“, erzählt die durchtrainierte Sportlerin vom 800-Kilometer-Trip in den Norden. „Mein Trainer konnte aus beruflichen Gründen leider nicht mitkommen.“

Was ein Glück, dass die 39-Jährige nach dieser langen Fahrt mit entsprechend strapazierten Beinen noch einen freien Tag hatte bis zum ersten Start. Das war der 200-m-Vorlauf der Altersklasse W 35, der Kliche nur noch in diesem Jahr angehört. Nächstes Jahr – dann in der W 40 – könnte sicher noch mehr gehen als bisher schon. „Es hat in Strömen geregnet“, erinnert sich die Athletin, die beim TV 1848 Bischofswerda auch noch Nachwuchssportler trainiert, an ihren 200-m-Einzelstart in Dänemark. „Aber die Probleme hatten ja alle.“

Staffelkolleginnen sind im Finale

Kurios: Am Ende waren es ausgerechnet ihre späteren deutschen Staffelkolleginnen Sinah Hänssler und Christine Priegelmeir, die Daniela Kliche den Einzug in das Finale der besten Acht vermasselten. „Wir sind alle drei in unseren Vorläufen Dritte geworden – aber sie hatten die besseren Zeiten.“ Um ganze elf Hundertstel verpasste die Putzkauerin nach 26,57 Sekunden als Neuntschnellste das Finale.

Dafür rannte die Putzkauerin mit Hänssler, Priegelmeir und Jennifer Schmelter zwei Tage später zur Goldmedaille über 4 x 100 m. Als einzige Staffel in der W 35 unterbot das deutsche Quartett in 49,18 Sekunden die Schallmauer von 50 Sekunden und gewann klar vor Frankreich (50,91) und Polen (50,92).

Einen Tag danach gab es in identischer Besetzung noch Bronze über 4 x 400 m in 4:07,28 Minuten, diesmal hinter Spanien (3:58,30) und Polen (4:01,84). Der Bischofswerdaer Trainer Thomas Zumpe strahlte beim SZ-Besuch im Stadion am Wesenitzsportpark bis über beide Ohren. „Das ist der größte Erfolg für unseren Verein seit der Neugründung 1990 gewesen“, sagte der Coach, der gemeinsam mit Daniela Kliche, Vlad Olescu und Jana Lenz die rund 30 Nachwuchssportler im Alter von acht bis 14 Jahren beim TV 1848 betreut.

Leichtathletik wird aufgewertet

Auch Frank Mrosowski, der 1. Vorsitzende der Bischofswerdaer Leichtathleten, ist überaus stolz auf den Erfolg bei der Europameisterschaft der Senioren. „Besonders unter dem Zeichen des WM-Titels von Speerwerfer Johannes Vetter in London erfährt die Leichtathletik vielleicht eine gewisse Aufwertung“, erklärte Mrosowski angesichts der Kliche-Gala in Dänemark.

Darauf hat sich die 39-Jährige in diesem Jahr aber auch sehr intensiv vorbereitet. „Mit viermal Training in der Woche, davon zweimal auf der Bahn und zweimal im Kraftraum“, erzählt Kliche, die im Alter von zehn Jahren bei Fortschritt Bischofswerda mit der Leichtathletik begann. „An der Schule ist damals mein Talent aufgefallen und ich bin zu den Leichtathleten delegiert worden“, erinnert sie sich an die Anfänge, als noch Crossläufe und die Kreisspartakiade auf dem Programm standen. „Ich war in meiner Schule eins der besten Mädchen in meinem Jahrgang.“ Damals in Bischofswerda – und heute fast in ganz Deutschland, denn die Polizeibeamtin hat inzwischen auch schon bei Deutschen Seniorenmeisterschaften und natürlich auch bei Deutschen Polizeimeisterschaften Medaillen gesammelt.

2017 bei den Leichtathletinnen der W 35 Silber über 200 m und Bronze über 100 m. Die Titelkämpfe der Polizei stehen in einer Woche auf dem Programm. Aber da gibt es keine Altersklassen, sondern nur eine Klasse: die der Frauen. Aber auch dort gehört Daniela Kliche immer noch zu den Besten. Immerhin hält sie seit 2013 mit 59,00 Sekunden den sächsischen Polizeirekord über 400 m, erzielt bei der Polizei-DM in Lübeck, als sie als Vierte knapp eine Medaille verpasste. – „Naja, die letzten beiden Jahre stimmte die Leistung bei mir nicht mehr so richtig“, sagt die Sprinterin. „Ich hatte einfach zu wenig Zeit zum Training.“ Kein Wunder, denn nach vielen Jahren als „normale“ Polizistin ist Daniela Kliche derzeit in Rothenburg bei Niesky mit ihrem Studium an der Polizeifachhochschule beschäftigt. Mit dem Ziel Polizeikommissarin. „Ich habe zwar mit dem Abschluss der zehnten Klasse am Gymnasium aufgehört, aber das lag daran, dass ich mich bei der Polizei beworben hatte und eine Zusage bekam“, erinnert sich Kliche, die der elften und zwölften Klasse eine Absage erteilte und seit 1995 im Polizeidienst ist. Und mit einer Berufsausbildung in der Hinterhand geht nun eben auch das Studium in Rothenburg.

Ihre bisherigen Dienst-Stationen während der Zeit bei der Polizei waren Kamenz, Leipzig und Dresden. Aber das Zuhause ist immer noch Putzkau, wo sie im Elternhaus ihrer Mutter wohnt. Die ist inzwischen in Ringenhain ansässig, während ihr Vater leider schon verstorben ist. In Rothenburg hat Daniela Kliche derzeit auch ein Zimmer, weil das ständige Autofahren zu viel Zeit kostet. Und natürlich kann sie bei Bedarf auch in Niesky beim LSV trainieren. Seit 2008 ist sie bereits für die LG Neiße startberechtigt, bei der schon lange viele starke Seniorensportler aktiv sind – auch im Frauenbereich.

Aber was gibt es nun eigentlich außer Wettkämpfen, Training und Polizei im Leben der Putzkauerin. „Nein, ein Kind habe ich noch nicht und derzeit auch keinen Freund“, lächelt Kliche und schiebt nach: „Deshalb habe ich dieses Jahr ordentlich Zeit zum Training.“ Und auch im Urlaub geht es bei ihr sportlich zu. Ski alpin im Winter – bevorzugt Abfahrtslauf – und im Sommer Touren nach Skandinavien. „Ich bin ein Naturfan und gern in Norwegen oder Schweden. Auch Stand Up Paddling mache ich sehr gerne.“ Nicht zu vergessen ihr Enduro-Motorrad. Auf der Suzuki war Kliche auch schon im hohen Norden, allein. „Aber ich fahre auch gern mit ein paar Freunden in einer kleinen Gruppe.“

Seit 20 Jahren Nachwuchstrainerin

Eins steht fest nach dem Termin mit der SZ im Wesenitzsportpark. Langweilig wird es mit Daniela Kliche ganz sicher nie. Mal sehen, was die Leichtathletin nächste Woche bei den Deutschen Polizeimeisterschaften reißen kann. Derzeit ist sie auf jeden Fall in Topform. „Nachwuchs ist trotzdem gern gesehen in unserer Trainingsgruppe“, sagt die Bischofswerdaer Trainerin und lässt den Blick über die wuselnden Kinder gleiten, die auch an diesem Nachmittag im sanierten Wesenitzsportpark ihrem Lieblingssport nachgehen.

Sie betreut schon seit 20 Jahren den Bischofswerdaer Leichtathletik-Nachwuchs. „Das macht genauso viel Spaß wie das eigene Training. Und bei Wettkämpfen der Nachwuchsathleten bin ich manchmal aufgeregter als beim eigenen Wettkampf. In meiner Freizeit kommen als erstes die Kids, weil es einfach toll ist, mit ihnen zu arbeiten und die Erfolge zu sehen. Aber auch tolle Erlebnisse wie Trainingslager in Bischofswerda und Oberhof oder Ausflüge zum Klettern, wo wir durch die Eltern auch immer tatkräftig unterstützt werden.“ Wer Interesse daran hat, Leichtathletik beim TV 1848 zu betreiben, kann alle Trainingszeiten auf der Vereinshomepage finden.

www.tv1848bischofswerda.de

zur Startseite