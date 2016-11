Goldschmied Bauer präsentiert sich neu Das Traditionsgeschäft am Bischofswerdaer Markt wurde modernisiert. Die Ware kann nun viel besser gezeigt werden.

Doppelter Grund zu Freude bei Goldschmied Axel Bauer: Sein Geschäft öffnete am Dienstag nach einer Modernisierung. Außerdem gibt es die Goldschmiede jetzt 140 Jahre. © Steffen Unger

Die Stadt Bischofswerda hat ein weiteres hochmodernes Geschäft am Altmarkt: Die Goldschmiede Bauer öffnete am Dienstag nach nur viertägigem Umbau neu. Weiß ist jetzt die bestimmende Farbe im Verkaufsraum. Dunkle Platten und schwarze Markenamen an den neuen, hellen Regalen sorgen für farblichen Kontrast – und passen zu den anthrazitfarbenen Fußbodenfließen. Das neue Mobiliar bietet die Möglichkeit, die Ware viel besser zu präsentieren. Obwohl das Geschäft nicht größer geworden ist, gebe es jetzt dank der neuen Vitrinen wesentlich mehr Ausstellungsfläche, sagt Geschäftsinhaber Axel Bauer. Vorher zeigte der Familienbetrieb seine Ware auf sieben Ausstellungsebnen. Jetzt sind es 22.

Moderne, stromsparende LED-Leuchten rücken Uhren, Ringe, Armbänder und weiteren Schmuck ins richtige Licht. Das Beleuchtungskonzept folgt modernen Ansprüchen. Die Lichtquelle selbst rückt dezent in den Hintergrund. Stattdessen liegt der Fokus auf der Ware.

Axel Bauer und seine Frau Doreen, die gemeinsam mit ihm im Geschäft steht, haben den Umbau lange geplant. Anregungen für die neue Ausstattung holten sie sich auf Messen, sagt Axel Bauer. Beim Mobiliar entscheiden sie sich für einen Lieferanten aus Nordrhein-Westfalen – Kooperationspartner eines ihrer Großhändler. Bei den Handwerkern setzten sie auf Kompetenz aus der Stadt und der Region.

Bis vergangenen Donnerstag war das Geschäft geöffnet. Freitag begann die Modernisierung mit Elektro- und Malerarbeiten. Noch am gleichen Tag wurden die Möbel vormontiert. Sonnabend standen dann alle Regale dort, wo sie hingehörten. Die folgenden Tage des langen Wochenendes nutzten Doreen und Axel Bauer, um die Vitrinen einzurichten. „16 Stunden haben wir dafür gebraucht“, so der Geschäftsinhaber. Für ihn und seine Frau war es ein Wettlauf mit der Zeit. Denn sie wissen: Jeder Schließtag bedeutet wirtschaftlichen Verlust. Rund 35 000 Euro investierten die Bauers in die neue Einrichtung. Die vorherige bestand 24 Jahre, seit November 1992. Damals hatte Wolfgang Bauer und dessen Frau das jetzige Geschäft eröffnet.

Die 1876 von Carl-Ernst-Bauer gegründete Goldschmiede besteht in diesem Jahr 140 Jahre. Auch das wurde am Dienstag gefeiert – mit Willkommenssekt für die Kunden und einem Schnellzeichner. Axel Bauer führt das Geschäft seit 2008 in fünfter Generation. (SZ/ir/ass)

