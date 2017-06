Inline-Speedskating Goldregen auf dem Oval in Leipzig Großenhainer Athleten sahnen insgesamt 19 Medaillen bei der Deutschen Meisterschaft ab. Und Meißen steuert einmal Silber bei.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Ein Jahr vor den Titelkämpfen auf der eigenen Bahn haben die Speedskater des Großenhainer Rollsportvereins bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig sieben Gold, fünf Silber- und sieben Bronzemedaillen errungen. Damit konnte das Ergebnis aus dem Vorjahr - damals gab es 17 Mal Edelmetall - noch mal getoppt werden.

Gleich sechs Plaketten heimste die dreifache Junioreneuropameisterin 2016 Elisabeth Baier ein. Bei den A-Juniorinnen zeigte die inzwischen zum Eisschnelllauf gewechselte Sportlerin ihre ansteigende Form und siegte dreifach auf den kurzen Strecken zwischen 300 und 1 000 Meter. Silber gab es für „Elli“ im Punkte- bzw. Ausscheidungsrennen über 10 000 Meter. Gemeinsam mit ihren Vereinskameradinnen Milena Wählisch und Sarah Wendler reichte es in der Staffel noch zu Bronze.

Verlass war in Leipzig mal wieder auf die „alten Hasen“ des GRV. Ute Enger feierte dabei nach langer Verletzungspause ein beeindruckendes Comeback und wurde Erste über 500 Meter sowie im Punktelauf über 3000 Meter. Über 1000 Meter gab es als Zugabe Silber. Jörg Rannacher erkämpfte sich zwei Goldene auf den Kurzdistanzen (500/21 000 Meter), im 3 000-Meter-Punktelauf reichte es zu Bronze.

Über vier Medaillen konnte sich EM-Starterin Melina Scheffler freuen. Mit zwei zweiten und zwei dritten Plätzen rechtfertigte die B-Juniorin erneut ihre Nominierung für die europäischen Titelkämpfe im Sommer in Portugal. Gleiches gilt für Franz Pottrich, der in Leipzig zwei Bronzemedaillen über 300 und 1 000 Meter erlief. Theo Fischer schaffte es bei den Kadetten auf den dritten Platz über 500 Meter. „Mit Wut im Bauch“, nachdem er über die längeren Distanzen mit zwei vierten Plätzen jeweils nur denkbar knapp am Treppchen vorbeigeskatet war.

Mit einer sehr jungen Mannschaft war der Speedskate Club Meißen in der Messestadt am Start. Doch auch die Domstädter konnten sich in den teilweise sehr großen Starterfeldern mit beachtlichen Einzelplatzierungen behaupten. Gekrönt wurde der Meißner Auftritt letztlich mit einer Silbermedaille. Max Baier, Maximilian Succolowsky und Filip Sucholas (AK 12/13) wurden gleich bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft überraschend Deutsche Vizemeister im 3 000-m-Staffellauf der Schüler. Weiteres Edelmetall war greifbar nahe. Die Kadetten-Staffel des SSC schrammte nur um zwei Tausendstelsekunden am Treppchen vorbei, nachdem Tobias Krause, Theo Krause und Timo Sucholas ein grandioses Rennen gelaufen waren. Tobias Krause hatte sich zuvor auch in den Einzelwettkämpfen in Top-Form präsentiert und durchgehend Platzierungen unter den ersten zehn im 28 Sportler umfassenden Starterfeld eingefahren. (Th. Riemer)

