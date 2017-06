Goldmarie in der Patchworkfamilie Beim Radebeuler Märchenfest wird der Klassiker „Frau Holle“ in die heutige Zeit geholt. Auch ganz andere Überraschungen warten auf die Gäste.

Spielen nicht nur „Frau Holle“, sondern auch „Hase und Igel“: Tobias Dietze und Matthias Hauser. Als „Die Wandelbaren“ sind sie von Anfang an beim Märchenfest dabei. © Norbert Millauer

Wenn Frau Holle die Betten ausschüttelt, rieselt der Schnee auf die Erde. Ein Märchen also für die Winterzeit? Nein, finden Tobias Dietze und Matthias Hauser und führen den Klassiker der Gebrüder Grimm gerne auch bei sommerlichen Temperaturen auf. Und zwar am 11. Juni, wenn sich die Hoflößnitz wieder in ein Märchenschloss verwandelt. Das Stück „Frau Holle“ feiert dann beim Radebeuler Märchenfest Premiere.

Schon seit dem ersten Märchenfest 2014 sind Hauser und Dietze als „Die Wandelbaren“ mit dabei. Für ihr neuestes Stück haben sie sich etwas Besonders überlegt. Denn das Märchen kommt nicht ganz original auf die Bühne. „Wir orientieren uns zwar am Buch, aber haben auch einen Bezug zur heutigen Zeit“, sagt Hauser. So wachsen Goldmarie und Pechmarie nicht wie in der Vorlage der Brüder Grimm nur bei der Mutter auf. Sie leben in einer Patchworkfamilie. Und Frau Holle ist nicht die klassische alte Frau. Sie erinnert eher an eine Fee, sagen die Schauspieler. Ein bisschen schräg ist sie und irgendwie auch mysteriös.

Beim Schreiben war viel Fantasie bei den Männern gefragt. Denn an sich ist die Geschichte schnell erzählt. Goldmarie geht es nicht gut, sie sticht sich an der Spindel, fällt in den Brunnen, kommt zu Frau Holle. „Wenn wir nur das spielen würden, wären wir nach fünf Minuten fertig“, sagt Hauser. Das Stück soll aber ungefähr eine Dreiviertelstunde dauern.

Also wird einfach mehr erzählt. „Wir geben ein Einblick in das Leben der Familie“, erzählt Dietze. Außerdem zeigt die Schauspieltruppe, was sich auf der Erde alles verändert, während die Schwestern weg sind. Denn ein Tag bei Frau Holle ist immerhin ein ganzes Jahr auf der Erde.

Das Märchen soll übrigens nicht nur den Kindern gefallen. „Wir bauen auch immer ein paar Anspielungen ein, die nur die Erwachsenen verstehen“, sagen die Stückschreiber. Ihr selbstgebautes Bühnenbild ist auch in diesem Jahr wieder sehr ausladend. Doch ausgerechnet kurz vor der Premiere hat der Kleinbus der Theatertruppe den Geist aufgegeben. Jetzt suchen die Schauspieler noch händeringend nach Ersatz. Denn die großen Kulissen müssen noch zur Hoflößnitz kommen. Zum Glück gibt es im neuen Pressenhaus einen Lift. Deshalb spielen „Die Wandelbaren“ dort im Winzersaal. Um 13 Uhr wird „Frau Holle“ aufgeführt und um 15 Uhr zeigen sie das Stück „Hase und Igel“.

Los geht das Märchenfest aber schon um 12 Uhr. Dann zeigt das Puppentheater Glöckchen auf der Bühne die Geschichte „Wie die Hexe Wackelzahn den König überlisten wollte“. Um 17.15 Uhr spielt das Theater „Die drei kleinen Schweinchen“.

Außerdem dabei: Meister Klecks mit „Wer singt so kunterbunt? Esel Katze, Hahn und Hund“ um 13.45 Uhr und „Die märchenhafte Reise zur Lieblingsspeise“ um 16.15 Uhr. Jolanda Querbeet zeigt „Der Wolf, Rumpelstilzchen und die sieben Rotkäppchen“ um 15.10 Uhr. Im Weinkeller des Pressenhauses werden von 12 bis 18 Uhr Märchenfilme gezeigt.

Eintritt: 8 Euro, erm. 6 Euro, Familie 22 Euro. Im Vorverkauf gibt es die Karten noch günstiger.

Sie verkaufen einen Kleinbus oder können einen an „Die Wandelbaren“ verleihen? Tobias Dietze freut sich über Ihren Anruf bitte unter: 0174 9333603.

