Goldketten aus der Hand gerissen Ein südländisch aussehender Mann hat ein Schmuckgeschäft in Löbau aufgesucht – und ist mit einer Beute im Wert von 2100 Euro geflohen.

Symbolbild. © Jörg Schubert

Ein räuberischer Ladendiebstahl ist am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, in einem Schmuckgeschäft an der Inneren Zittauer Straße in Löbau passiert. Das teilt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mit. Ein bislang unbekannter Täter kam in das Geschäft und ließ sich von einer Verkäuferin Goldketten zeigen. „Anschließend riss er ihr fünf aus der Hand und flüchtete“, berichtet der Polizeisprecher.

Der Schaden beträgt 2100 Euro. Die Frau blieb bei dem Raub unverletzt. Sie beschrieb den Mann als klein und südländischen Typs. Er soll dunkle Kleidung getragen haben. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. (szo/tc)

zur Startseite