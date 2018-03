Goldiger Nachwuchs im Zoo

Aang und Aiguo in ihrem Gehege © Zoo Dresden Aang und Aiguo in ihrem Gehege

Die goldene Fellfärbung bekommen die Tiere erst ab dem zweiten Lebensjahr.

Bis dahin haben die Jungtiere eine dunkelbraune Fellfärbung

Dresden. Nach ähnlichen Zuchterfolgen der letzten beiden Jahre freut sich der Dresdner Zoo aktuell erneut über zwei kleine Goldtakine. Bereits am 26. Februar kam das erste der ziegenverwandten Huftiere zur Welt, sechs Tage später folgte Nummer zwei. Die beiden männlichen Takin-Babies, die von den Tierpflegern die Namen Aang und Aiguo bekamen, sind im Außengehege jetzt auch für Besucher zu sehen.

Goldtakine, die ihren Namen der auffälligen Färbung ihres Fells ab dem zweiten Lebensjahr verdanken, sind seit 2013 im Zoo Dresden zu Hause. Deutschlandweit hat diese Art sonst nur noch der Berliner Tierpark im Bestand. Denn Goldtakine sind eine echte Seltenheit, selbst in ihrer zentralchinesischen Heimat im Qinling-Gebirge leben nur noch etwa 6 000 von ihnen. Wie der Zoo am Freitag mitteilt, genießen die Tiere in China denselben Schutzstatus wie der Große Panda, mit dem sie sich auch den Lebensraum teilen. (mja)

