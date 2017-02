Goldie kommt, Kurt nicht Seit Jahrzehnten kommt Richard Lugner mit einem bezahlten Stargast zum mondänen Wiener Opernball. Auch diesmal.

US-Schauspielerin Goldie Hawn kommt zum Opernball. © dpa

Die US-Schauspielerin Goldie Hawn ist der diesjährige Stargast von Bau-Unternehmer Richard „Mörtel“ Lugner am Wiener Opernball am 23. Februar. „Sie ist für ihr Alter eine der schönsten Frauen der Welt“, sagte der 84-Jährige bei der Verkündung seiner 71-jährigen Begleitung am Mittwoch in Wien. „Ich persönlich mag sie sehr gerne“, so Lugner, der eigentlich für seine besonders jungen Begleiterinnen bekannt ist. „Sie ist eine tolle Frau und gehört deshalb auch in mein Beuteschema“, sagte der Society-Löwe. Ihr langjähriger Partner, Schauspieler Kurt Russell, wird wegen einer Operation nicht mit nach Österreich kommen können.

Seit rund 25 Jahren bezahlt Lugner Stars und Sternchen, um Arm in Arm den roten Teppich auf Österreichs mondänstem Ball abzuschreiten. Wie viel Geld Lugner dafür ausgibt, bleibt geheim. 2016 war Hollywood-Schauspielerin Brooke Shields dabei. Einige Prominente zeigten sich in der Vergangenheit nicht besonders erfreut über ihren Besuch. Der Medienrummel in der engen Oper machte vielen zu schaffen – einige flüchteten sogar auf die Toiletten. Als Gäste begrüßte Lugner, der seit Ende November von seiner um 57 Jahre jüngeren Frau Cathy geschieden ist, bereits Kim Kardashian und Paris Hilton. (dpa)

