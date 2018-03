Goldenes Tor hie, Pechsträhne da

Grün schlägt Blau: Die Hoyerswerdaer Gäste waren übers ganze Spiel hinweg gesehen die aktivere Mannschaft und holten sich dank einer geschlossenen Leistung und eines Goldenen Tores, erzielt gerade zur rechten Zeit, den Auswärtssieg im Altkreisderby und verteidigten damit auch ihren zweiten Tabellenplatz im Klassement der Kreisoberliga Westlausitz.







DJK Blau-Weiß Wittichenau0 (0)

Hoyerswerdaer FC1 (1)

Ersatzgeschwächt reiste der HFC in Wittichenau an. Trotzdem legten sich die Gäste auf dem schwer zu bespielenden Boden mehr ins Zeug als die Gastgeber. In der 15. Minute endlich ein schneller Angriff der Wittichenauer, Flanke in den Strafraum und straffer Schuss aus acht Metern – doch mit einer absolut sensationellen Parade entschärfte Hoyerswerdas Keeper Amar Al Jakobi diese Chance.

Entschlossener kamen die Hoyerswerdaer Gäste zur zweiten Hälfte aus den Kabinen. Die Wittichenauer verlegten sich auf Konter – kein gutes Rezept. In der 54. Minute spielte Hoyerswerda schnell über die linke Seite und nach schöner Vorarbeit des frisch eingewechselten Kai Schleiernick war Dominik Krüger zur Stelle und versenkte den Ball gekonnt zum 0:1. Das verteidigten die Hoyerswerdaer gegen die Wittichenauer, die an diesem Tage kein probates Mittel zum Erfolg fanden.

DJK-Trainer Dirk Rettig war bedient. „Gegen einen ersatzgeschwächten HFC konnten wir unsere Chancen durch Frank Wittek, Norbert Kubaink und Marcus Thomas in der ersten Halbzeit nicht nutzen. Über das gesamte Spiel gesehen hat der HFC letztendlich verdient gewonnen, weil er als Mannschaft homogener und geschlossener auftrat als wir. An den Hoyerswerdaer Spielern sollten sich einige Spieler von uns mal ein Beispiel nehmen, was Einsatz, Ehrgeiz und Wille bedeuten. Sie sind ein absolutes Vorbild in dieser Hinsicht.“, Kevin Kratschmer vom HFC schwärmte zu Recht nach dieser Partie ein bisschen: „Das war ein wohl verdienter Sieg. Einfach Klasse. Wir haben eine kämpferische Leistung gezeigt, für die wir uns belohnt haben. Einfach super.“(WM)

DJK Blau-Weiß Wittichenau: Christian Adler – Nico Hantschke (85. Simon Kubaink), John –Pascal Streicher, Marco Bulang, Marcus Thomas, Frank Wittek, Maik Nicolaides, Steve Bergmann, Paul Graf (65. Frank Popella), Bernhard Korch, Norbert Kubaink

Hoyerswerdaer FC: Amar Al Jakobi – Eric Schönfelder, David Schön, Paul Amsel, Jon Paul Holz, Kevin Kratschmer, Dominik Krüger (87. Tommy Schimang), Toni Schönach, Paul Hausding, Felix Maywald (46. Kai Schleiernick), Christopher Heinze

LSV Bergen 19902 (1)

SV Post Germania Bautzen4 (2)

Bergen war spielerisch besser, aber Bautzen hielt mit viel Kampf gegen. Völlig überraschend ging Post in der 8. Minute durch Oliver Schulze in Führung. In der 36. Minute erhöhte Patrick Hoppe auf 0:2. Bergen kam aber verdient zurück. In der 39. Minute gelang Danny Püschel der 1:2-Anschlusstreffer. Als Bautzens Felix Hauptmann ein Eigentor zum Bergener 2:2 unterlief, schien alles ins Lot zu kommen. Wenig später hielt LSV-Keeper David Weidauer überdies einen (berechtigten) Elfmeter der Gäste. Als aber nach einer ganz klaren Tätlichkeit der Bautzener der Schiedsrichter nicht eingriff, gab es einen Bruch im Spiel der Bergener. Da hätte es den Roten Karton für den Sünder geben müssen, und wer weiß, wie sich die Partie dann entwickelt hätte. Schlimmer noch: Nachdem er mehrfach von den bekannt rauhbeinigen Bautzenern gefoult worden war, musste Tobias Passeck in der 75. Minute verletzt ausgewechselt werden. Marco Müller (81.) und Patrick Hoppe (83.) nutzten nun Bergens Verunsicherung zu Bautzens Treffern Nr. 3 und 4. Schade! Das hätte auch anders herum ausgehen können. Müssen! (WM)

Bergen 1990: David Weidauer – Andreas Jordan, Niels Perlitz, Tobias Passeck (75. Christian Herrmann), Marius Nikol, Robby Hiller, Alexander Marchl, Steffen Kloß, David Pohl (46. Marco Helling), Danny Püschel, Tony Braune

