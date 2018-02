Goldenes Ende des Material-Duells Mit zwei Bob-Olympiasiegen ist die Schmach von Sotschi getilgt. Das ist auch ein Sieg für die Berliner Entwickler vom FES.

Liegt perfekt in der Kurve: Der Bob vom Berliner Institut FES, mit dem Mariama Jamanka zu Olympia-Gold fuhr. © dpa

Es ist ihr Baby. Die Überraschungsolympiasiegerin Mariama Jamanka sprach über ihren Bob. Einen Namen hat er zwar nicht, aber wenn es der Platz in der Athletenunterkunft irgendwie zuließe, würde sie – wie die Rodler – ihr Arbeitsgerät am liebsten mit aufs Zimmer nehmen. Der Schlitten ist ein Heiligtum. „Das Vertrauen ins Material ist wichtig. Wir wussten, dass der Schlitten sehr, sehr schnell ist“, sagt Jamanka am Tag nach ihrer Goldfahrt, und das habe eine gewisse Sicherheit gegeben.

In keiner anderen Sportart wurde vor den Spielen in Deutschland so viel übers Material geredet wie bei den Bobfahrern. Auslöser waren die medaillenlosen Sotschi-Spiele 2014, als die Schlitten des aus dem DDR-Erbe geretteten Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) hinterherfuhren. Der Bobsport, die einstige deutsche Wintersport-Domäne, lag auf einmal am Boden – und einen entscheidenden Grund sahen die Verantwortlichen beim Material. Daher entschloss sich der Verband zu einem Technikwettstreit; man setzte nicht mehr nur auf die staatlich geförderte FES, sondern auch auf den Ein-Mann-Bobbauer Hannes Wallner aus Tirol. Und die Piloten bekamen freie Wahl, wem sie vertrauen.

Konkurrenz als Triebkraft

Die Schmach von Sotschi ist getilgt. Das Olympiagold von Jamanka und dem Pirnaer Francesco Friedrich sind auch Siege für die FES: Es steht 2:0 im innerdeutschen Materialwettbewerb vor der Viererentscheidung am Wochenende. „Der Zweierbob ist uns sehr gut gelungen“, erklärt FES-Direktor Harald Schaale und bezeichnet den Konkurrenzkampf als Triebkraft. „Ein gewisser Zwang zum Erfolg ist immer da. Dafür sind wir aber Vollblutentwickler.“

400 000 Euro hat allein die Entwicklung der neuesten Generation des kleinen Schlittens gekostet, rund 650 000 der große. „Da sind aber noch keine Serviceprojekte dabei“, betont der 64-Jährige, dessen Ingenieure in insgesamt zwölf Sportarten arbeiten. Schaale spricht von einer „gleitenden Projektierung“, bei der der ständige Austausch mit den Piloten und Trainern am wichtigsten sei. „Mit den Mädels hat es so Spaß gemacht, weil sie geschlossen hinter dem Projekt standen“, meint der Institutschef. Wie die Frauen setzte auch der Oberbärenburger Nico Walter von Anfang an auf das FES-Modell – in beiden Schlitten. Johannes Lochner, der im Zweier Fünfter wurde, lässt sich komplett von Wallner ausrüsten.

Auch Friedrich setzte zunächst nur auf das österreichische Material, mit dem er insgesamt fünfmal Weltmeister geworden war. Doch auf den letzten Drücker sprang er noch in den Zweierbob der Berliner Entwickler, die mittlerweile ein konkurrenzfähiges Gerät gebaut hatten. Der Bob-Tausch brachte sechs Wochen vor Olympia noch einmal Fahrt in die Materialdebatte.

Für Friedrich erwies sich der Wechsel als goldrichtig. „Wir haben im Materialsektor den entscheidenden letzten Schritt gemacht, das war Ziellinie“, meint Heimtrainer Gerd Leopold. Es war sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zu beobachten, dass die FES-Bobs kleine Fehler in der Bahn verzeihen und im unteren Teil deutlich an Geschwindigkeit zulegen. In der Königsklasse kommt es am Wochenende erneut auch zum Duell der Hersteller. „Ich habe die schnellste Kiste“, sagt der Berchtesgadener Lochner über sein Wallner-Fabrikat, mit dem er in diesem Winter schon viermal im Weltcup gewann.

Material hin oder her – auf der anspruchsvollen Bahn wird es vor allem wieder aufs Fahrkönnen ankommen. „Es wird mindestens so einen Krimi geben wie im Zweier“, sagt Friedrich. Er hatte zeitgleich mit dem Kanadier Justin Kripps Gold gewonnen. Spannender geht es eigentlich nicht mehr.

