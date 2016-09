Goldener Herbst auf Arbeitsmarkt Der positive Trend hält an. Vor allem Verwaltung und soziale Dienste haben in der Oberlausitz offene Stellen.

Zum siebten Mal in Folge ein Rekord: Seit 25 Jahren war die Arbeitslosenquote in der Oberlausitz niemals so niedrig wie im zurückliegenden Monat. Entsprechend launig überschreibt die Arbeitsagentur ihren monatlichen Lagebericht für September mit „Goldener Herbst“. Von knapp zehn Prozent im Januar ist die Quote Schritt für Schritt auf nunmehr 7,6 Prozent gesunken. Die absolute Zahl ist von 25 400 vor einem Jahr auf 21 900 Arbeitslose Ende September 2016 gesunken.

Damit ist die Oberlausitz nicht mehr das Schlusslicht in Deutschland, sondern auf ähnlichem Niveau wie etliche Landkreise ganz im Westen der Bundesrepublik. Innerhalb der Oberlausitz gibt es zwar weiterhin große Unterschiede. Während Radeberg sich mit 4,4 Prozent beinahe über „Münchner Verhältnisse“ freuen kann, wie Agenturchef Thomas Berndt sagt, liegen Stadt und Umland von Görlitz bei zwölf Prozent. Allerdings steht der Landkreis Görlitz nicht mehr durchweg schlechter da als der Kreis Bautzen. Und das hat etwas mit der Struktur des Arbeitsmarktes zu tun. Vor allem eine Vielzahl kleinerer Betriebe in verschiedensten Branchen bilden die solide Basis für das, was Berndt einen „robusten Arbeitsmarkt“ nennt. Und davon gibt es zum Beispiel auch im Raum Löbau-Zittau eine ganze Menge. Der Raum Weißwasser steht diesbezüglich schlechter da und liegt somit weiterhin über dem Durchschnitt, bei neun Prozent.

Quote um 13 Prozent gesunken

Innerhalb eines Jahres ist die Arbeitslosenquote zwischen Bischofswerda und Görlitz um mehr als 13 Prozent gesunken, und das auch unter den Menschen, die schon länger als ein Jahr ohne Job und damit auf Grundsicherung (Hartz IV) angewiesen sind. Allerdings sinken die Chancen, wieder eine Arbeit zu finden, noch immer deutlich, wenn man länger als zwei Jahre „raus“ ist.

Besonders viele offene Stellen gibt es derzeit in den verschiedensten Bereichen der öffentlichen Verwaltung, dazu gehören auch Krankenkassen. Außerdem suchen Pflegedienste und Betreiber von Senioren- und Pflegeheimen immer wieder neue Arbeitskräfte. Aber auch mittelständische Industrie- und Handwerksbetriebe suchen Fachkräfte. Das wird so bleiben, sagt Thomas Berndt voraus.

