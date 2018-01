Goldene Zeiten in der Neustadthalle Der Bürgerball in Neustadt lädt zu einer Zeitreise ein. Die treten 400 Gäste an – und das besonders selbstbewusst.

Klassischer Start ins Tanzvergnügen: Paare des Tanzsportzentrum Dresden und der Tanzschule Lax eröffnen den 9. Neustädter Bürgerball mit einem Wiener Walzer – lange, bevor es in Wien selbst so weit ist. © Steffen Unger

Neustadt. Wenn die Neustadthalle in magisches Licht getaucht, die Bühne für das Salonorchester und das Parkett für die Tanzpaare freigeräumt wird; wenn im Foyer Buffet, Bar und Spieltische aufgebaut werden, dann ist Ballzeit in Neustadt. Aber nicht irgendeine Tanzveranstaltung stand am Sonnabend an: Der Neustädter Bürgerball gab sich im 9. Jahr das Motto „Tête-à-Tête im Tanzpalais“. Eine Einladung in die Goldenen Zwanziger.

Und in der Tat blitzte in der Menge die eine oder andere Federboa oder ein prächtiges Stirnband bei den Damen, ein Zylinder oder schwarz-weiße Lackschuhe bei den Herren auf. Klassisch elegant gekleidet waren die allermeisten der 400 Gäste.

Darunter auch einige Ehrengäste: Allen voran Landtagspräsident Matthias Rößler mit seiner Frau Gerlind. Die beiden absolvierten auch den Eröffnungswalzer. Noch vor ihnen gehörte aber das Parkett sechs Paaren des Tanzsportzentrums Dresden und der Tanzschule Lax. Traditionell starteten sie mit einem Wiener Walzer, die Damen in den Ballkleidern des vorjährigen Semperopernballs.

Ganz frisch dagegen das Selbstbewusstsein der Neustädter: Mehrfach hieß es, hier werde die europäische Ballsaison eröffnet, noch weit vor dem Semperopernball oder vor dem Wiener Opernball. Landtagspräsident Rößler lobte die Gastgeber: „Hier hält die Bürgergesellschaft zusammen – auch in stürmischen Zeiten.“ Neben ihm zählten auch der Landtagsabgeordnete Jens Michel, David Michel (weder verwandt noch verschwägert), Leiter des Verbindungsbüros des Freistaates in Prag, Landrat Michael Geisler und Neustadts Bürgermeister Peter Mühle, alle mit ihren Frauen, zu den Ehrengästen. Und während auf dem Parkett Charleston, Swing und Jive getanzt wurde, ging es im Foyer nicht weniger mondän zu. Dort spielten die Gäste im Zigarrenrauch Roulette, an der Bar wurden die Cocktails in Papiertüten versteckt gereicht – eine Hommage an die Prohibition.

Ballvereins-Chefin Simone Schöne freut sich schon jetzt auf das zehnte Mal – dann wohl mit Schirmherrn Stanislaw Tillich. Auch wenn er nicht mehr Ministerpräsident ist, versprochen hat er bereits, bei der Jubiläumsausgabe wieder dabei zu sein.

