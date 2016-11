Goldene Zeiten für frühere EU-Kommissare Auch über 20 Monate nach dem Ausscheiden aus dem Amt werden sie fürstlich entlohnt – trotz neuer Posten.

© dpa

Auf drei Seiten listet Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Internet auf, wo er bisher wie lange tätig war. Die Erklärung des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger umfasst sogar sechs Seiten. Transparenz wird großgeschrieben – zumindest so lange, wie die 28 Damen und Herren im Amt sind. Was dann folgt, unterliegt nicht selten dem Schleier des Schweigens. Dabei fallen ehemalige Mitglieder der Kommissionsrunde weich – auch dann, wenn sie Brüssel verlassen. Bis zu drei Jahre lang beziehen die Damen und Herren zwischen 40 und 60 Prozent ihres Grundgehaltes weiter. Das liegt zwischen 20 832 und 25 554 Euro im Monat, sodass selbst ein Kurzzeit-Kommissar auf ein Jahressalär von rund 100 000 Euro kommt – 36 Monate lang. Und zwar unabhängig davon, ob er möglicherweise inzwischen einen neuen Job hat.

Darüber spricht man in Brüssel nicht gern. Die Wochenzeitung Die Zeit musste jetzt sogar mit Klage drohen, um zu erfahren, was die bis 2014 amtierende Mannschaft des damaligen Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso denn heute noch vom Steuerzahler bezieht. Das Ergebnis fasst die Haushaltsexpertin des Europaparlaments, Ingeborg Gräßle (CDU), in dem Satz zusammen: „Wieder mal gilt: Tut nichts, was nicht jeder wissen kann.“ Insgesamt lassen sich noch 16 der damals 28 Kommissare von der EU finanzieren. Karel de Gucht, Belgier und bis 2014 für Handelsfragen zuständig, bezieht beispielsweise seit seinem Ausscheiden aus dem europäischen Amt Übergangsgelder von 124 995 Euro pro Jahr, obwohl der Mann inzwischen vier neue Jobs hat: Beim Stahlgiganten Arcelor-Mittal, dem belgischen Kommunikationsriesen Proximus sowie zwei privaten Vermögensverwaltungsgesellschaften sitzt er in Führungspositionen. Allein bei Arcelor dürften sich – die Zahlen von 2015 zugrunde gelegt – seine Einkünfte auf rund 144 000 Euro im Jahr belaufen.

Kaum weniger pikant sind die Tätigkeiten der ehemaligen Klimaschutzkommissarin Connie Hedegaard. Sie kam beim Klima- und Kältetechnikkonzern Danfoss unter. Dessen zwölf Aufsichtsratsmitglieder erhielten im Vorjahr 800 000 Euro für ihre Tätigkeit. Daneben lässt auch sie sich (übrigens zum günstigen EU-Steuersatz von 23 Prozent) von der EU weiter pro Jahr 124 995 Euro überweisen – Geld, das eigentlich dazu dienen soll, die sogenannte Abkühlungsphase zu überstehen. Denn Kommissionsmitglieder dürfen entsprechend ihrer Ethikregeln bis zu 18 Monate nicht in die Privatwirtschaft wechseln, wenn der neue Job sich mit ihrem früheren Aufgabengebiet überschneidet. Gekürzt wird das Übergangsgeld erst dann, wenn inklusive neuer Einkünfte mehr bleibt, als der Betreffende früher als Kommissar erhalten hat.

Barrosos brisanter Wechsel

Den Ärger hatte ausgerechnet Ex-Kommissionschef Barroso ausgelöst. Zwar hielt der sich strikt an die 18-monatige Wartezeit, machte aber vor wenigen Wochen seinen Wechsel in die Chefetage des Investmentkonzerns Goldman Sachs bekannt – ausgerechnet jenes Hauses, das am Ausbruch der Finanzkrise 2008 und dem Beinahe-Zusammenbruch Griechenlands maßgeblich beteiligt war. Der Versuch, Barroso diese Tätigkeit zu untersagen, scheiterte im Ethikkomitee der Kommission. Dass sich der 60-jährige Portugiese nebenbei noch eine Frühpension auszahlen lässt, die bei 7 000 Euro im Monat liegen soll, war nicht Gegenstand des Verfahrens.

