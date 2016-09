Goldene Zeiten bei der Volksbank Das Pirnaer Geldinstitut handelt jetzt mit Edelmetall. Wer kaufen will, wird in den Keller geführt.

Bankchefs im Goldzimmer: Die Vorstände der Volksbank Pirna, Hauke Haensel (l.) und Ewald Saathoff, präsentieren die neue „Gold-Welt“. © Daniel Förster

Ein bisschen skurril ist das schon: Volksbank-Vorstandssprecher Hauke Haensel führt den Journalisten-Tross über eine stählerne Wendeltreppe in den Keller des Geldinstituts auf der Pirnaer Gartenstraße. Er öffnet mit geheimnisvollem Lächeln eine mannshohe Tresortür, sicher tonnenschwer, tritt zur Seite und gibt den Blick in ein Zimmer frei, das so gar nicht zum Einrichtungsstil des Pirnaer Volksbank-Hauptsitzes passen will: Dunkel getäfelte Wände, teilweise mit grünem Stoff bespannt, heller weicher Teppich, Ledersitzgruppe, auf einem niedrigen Couchtisch stehen goldene Kaffeetassen aus Meißner Porzellan. In die Wände eingelassen: Vitrinen voller Goldmünzen.

Die Bankenkrise lässt die Geldinstitute kreativ werden. Auch die Volksbank Pirna – obwohl krisenfest, wie Hauke Haensel betont – schaut nach Möglichkeiten, ihren Kunden alternative Geldanlagen in Zeiten der Negativzinspolitik anzubieten. Sie ist nun nach eigenen Angaben die erste Bank im Raum Dresden, bei der Anleger nicht nur virtuell, sondern ganz haptisch Gold und Silber kaufen können. Legt man bis zu 15 000 Euro bar auf den Couchtisch im Goldzimmer, funktioniert das auch ganz diskret. Erst bei höheren Beträgen muss man Ausweisdaten hinterlegen – fordert das Geldwäschegesetz.

Die Bank arbeitet auf ihrem neuen Geschäftsfeld mit dem Münchner Edelmetall-Händler Pro Aurum zusammen, der eine solche Kooperation bereits mit der Volksbank Löbau-Zittau pflegt. Im Angebot sind beispielsweise Goldbarren von einem bis zu 1 000 Gramm, dazu Goldmünzen aus mehreren Ländern, Silber-Münzprägungen und Silberbarren mit einem Gewicht von bis zu 15 Kilogramm.

Wer noch etwas mehr Edelmetall am Stück sehen möchte, der kann am Donnerstag in der Volksbankzentrale „Big Phil“ bestaunen, die größte Goldmünze Europas, 31 Kilo schwer. Derzeitiger Goldwert: rund 1,3 Millionen Euro. Die dicke Münze ist allerdings nur eine Leihgabe für einen Tag und somit nicht Teil der Goldanlage-Offensive der Bank. Schlicht Goldhändler sein, das wolle die Volksbank natürlich nicht, sagt Hauke Haensel. „Uns geht es darum, unseren Kunden Gold als Teil einer durchdachten Anlagestrategie anzubieten in Zeiten, wo die Unsicherheit auf den Finanzmärkten steigt, das Vertrauen in den Euro schwindet und die Sparer durch die EU-Politik schleichend enteignet werden.“ Gerade die Beratung mache ja den Vorteil aus, wenn man Gold direkt bei der Bank erwerbe. Darüber hinaus könne man sicher sein, dass das hier zum aktuellen Tageskurs erworbene Gold auch wirklich echt sei.

Aus Unsicherheit sei die große Mehrheit der Anleger in Deutschland tatsächlich skeptisch gegenüber dem Edelmetall, sagt Johann Gess, Mitglied der Geschäftsführung von Pro Aurum. Das sei auch gar nicht verwunderlich, da Gold eine gewisse Logistik erfordere. Man muss sich nicht nur der Echtheit sicher sein können, sondern auch wissen, wie man das Gold lagert. Die Kooperation hat damit auch für den Goldhändler Pro Aurum Vorteile, bietet die Bank den Kunden doch Schließfächer an.

