Goldene Zeit Noch bis Ende Oktober stehen die Türen im Forstbotanischen Garten in Tharandt offen.

Indian Summer im Forstbotanischen Garten in Tharandt. © Egbert Kamprath

Im Forstbotanischen Garten in Tharandt zeigen sich die Laubbäume derzeit in ihrer schönsten Farbenpracht. Es sind vor allem die niedrigen Temperaturen und die kürzeren Tage, die den Bäumen und Sträuchern das Signal geben, sich auf den Winter vorzubereiten, erklärt Ulrich Pietzarka, Chef des Fördervereins Forstbotanischer Garten Tharandt.

Neben dem Goldenen Herbst, der im Forstpark auch „Indian Summer“ genannt wird, stehen noch immer viele Pflanzen in ihrer Blüte oder tragen exotische Früchte. Um die Natur in ihrer Pracht begutachten zu können, bleibt Besuchern aber nicht mehr viel Zeit. Die Türen zum Tharandter Forstgarten stehen nur noch bis Ende Oktober offen, immer montags bis donnerstags und am Wochenende von 8 bis 17 Uhr. (SZ/ves)

zur Startseite