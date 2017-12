„Goldene Visa“ für unzufriedene Türken Immer mehr Wohlhabende besorgen sich und der Familie eine Aufenthaltsgenehmigung für ein EU-Land. Möglich machen das Investitionsprogramme.

Schöne Aussichten für Kapitalanleger in der griechischen Hauptstadt Athen. Wer dort mindestens 250 000 Euro etwa durch den Kauf einer Wohnung investiert, erhält eine griechische Aufenthaltsgenehmigung. Das ist für Nicht-EU-Bürger attraktiv. © dpa/Sven Hoppe

Aus Sicht von Präsident Recep Tayyip Erdogan ist die Türkei auf einem guten Weg. Nicht jeder Türke teilt diese Meinung allerdings, Kritiker treibt die Sorge um die politische und wirtschaftliche Zukunft des Landes um. Eine kleine, aber wachsende Zahl wohlhabender Türken geht daher auf Nummer sicher – und besorgt sich und der Familie eine Aufenthaltsgenehmigung eines EU-Landes. Möglich machen das „Golden Visa“-Investitionsprogramme wie das von Griechenland, das wiederum das Geschäftsmodell von Panos Rozakis ist.

Rozakis ist Geschäftsführer von „Greek Residency“, einer Firma, die „goldene Visa“ vermittelt. Das staatliche Programm, das Investoren nach Griechenland locken soll, funktioniert so: Wer mindestens 250 000 Euro etwa durch den Kauf einer Wohnung in Athen investiert, erhält „ab dem ersten Tag“ eine griechische Aufenthaltsgenehmigung – und zwar für sich, den Ehepartner, Kinder bis zum Alter von 21 Jahren, die Eltern und noch dazu die Schwiegereltern. Ausdrücklich nicht nötig ist es, sich tatsächlich in Griechenland aufzuhalten, was aber auch gar nicht unbedingt die Absicht von Rozakis Kunden ist.

Viel wichtiger sind die Vorteile in der EU, die die Familie mit der Investition erwirbt: Nämlich das Recht auf visafreies Reisen im Schengen-Raum, der neben Griechenland und Deutschland 24 weitere Staaten umfasst. Griechenland ist nicht das einzige „Golden Visa“-Land in der EU, wohl aber das günstigste. Portugal beispielsweise hat ein ähnliches Programm, allerdings mit einer Mindest-Investitionssumme von 500 000 Euro. Das EU-Mitglied Zypern bietet Investoren gleich die Staatsangehörigkeit an, die dafür dann aber zwei Millionen Euro auf den Tisch blättern müssen.

Rozakis Firma erledigt den Papierkram mit den griechischen Behörden, vermittelt eine Immobilie und kümmert sich – wenn gewünscht – um deren Vermietung und Instandhaltung. Er und seine Kollegen sind im Dezember erstmals für eine viertägige Informationsveranstaltung nach Istanbul gekommen. Der Grund: Die starke Nachfrage von Türken, die seit dem Putschversuch vom Juli 2016 und dem Ausnahmezustand stetig zunehme. „Wir haben ein Treffen nach dem nächsten“, sagt der Manager. „Wir haben kaum Zeit, zu essen oder auf die Toilette zu gehen.“

Das „Golden Visa“-Programm Griechenlands gibt es seit 2013. Vor dem Sommer 2016 sei das Interesse aus der Türkei marginal gewesen, sagt Rozakis. Zwar kämen die meisten Investoren weiterhin aus China und Russland. In dem zu Ende gehenden Jahr hätten die Türken aber die Ägypter vom dritten Platz der Investorenliste verdrängt. „Und es sieht so aus, als wären die Türken auf dem Weg zur Spitze.“

Gefragte Deutsch-Kurse

Insgesamt seien in diesem Jahr bis November bereits 170 türkischen Investoren und deren Familien Aufenthaltsgenehmigungen in Griechenland erteilt worden, sagt der Manager. 2016 seien es 30 gewesen. Die griechischen Behörden veröffentlichen keine Statistiken zum „Golden Visa“-Programm.

Seit dem Putschversuch und den von Erdogan eingeleiteten „Säuberungen“ verlassen immer mehr Türken ihr Heimatland Richtung EU – oder denken zumindest darüber nach. Zahlen gibt es nicht, wohl aber Indizien: So haben seit Sommer 2016 nach Angaben der Bundesregierung mehr als 760 Türken mit Diplomaten- oder Dienstpässen Asyl in Deutschland beantragt. In Griechenland baten Mitte Dezember 33 Türken um Asyl, die per Boot übergesetzt waren. Nach Angaben der griechischen Polizei handelte es sich unter anderem um Ärzte, Lehrer und Studenten.

Obwohl das Goethe-Institut in Istanbul sein Angebot ausgeweitet hat, sind die Deutschkurse stets voll. Viele Kursteilnehmer sagen, sie wollten die Sprache lernen, um auszuwandern. Dem Oppositionspolitiker Ali Türksen aus dem Vorstand der neuen Iyi-Partei bereitet das Sorge. „Viele Menschen versuchen heute, alles zu verkaufen, um wegzugehen“, sagt er. „Wenn wir ein gutes Bildungssystem hätten, ein gutes politisches System, ein gutes Wirtschaftssystem und wenn wir gute internationale Beziehungen hätten, dann, so können Sie sich vorstellen, würde niemand in ein anderes Land gehen wollen.“

Rozakis Klientel plant die Investition in der Regel als Versicherung für den Fall der Fälle. Deswegen wandern seine Kunden nach Vertragsabschluss in der Regel auch nicht aus, sondern bleiben in der Heimat, während ein Teil der Ersparnisse schon einmal in Europa angelegt ist. Zur Not kann die Familie ins nächste Flugzeug steigen, das in Richtung EU abhebt.

Seine Kunden gehören zu zwei Kategorien, sagt Rozakis. „Erstens Menschen, die einen sicheren und schnellen Ausweg wollen, falls in ihrem Land etwas schiefgeht.“ Die zweite Gruppe seien Vielreisende, die darunter leiden, dass es schwieriger werde, Schengen-Visa zu erhalten. Die meisten türkischen Kunden gehörten zur ersten Kategorie. Sie seien aus der „oberen Mittelklasse, Menschen mit einer guten Ausbildung“ – und keine Anhänger Erdogans.

Während die Regierung in Ankara die Abwanderung von Kritikern kaum bedauern dürfte, so ist ihr der Abfluss von Devisen ein Dorn im Auge. Kürzlich forderte Erdogan seine Regierung auf, Schritte gegen Geschäftsleute zu unternehmen, die Gewinne ins Ausland schleusten und so „Verrat am Vaterland“ begingen. (dpa)

