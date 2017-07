„Goldene Ähre“ macht Schule Die Großsedlitzer haben ihre Gärten in der Sparte gekauft. An deren Erfahrungen sind nun auch andere interessiert.

84 Kleingärtner der Sparte „Goldene Ähre“ in Heidenau-Großsedlitz haben ihre Anlage jetzt gekauft.

Die Kleingartensparte „Goldene Ähre“ in Heidenau-Großsedlitz hofft, nun Ruhe zu haben. Die Gärtner haben als Verein ihre Anlage gekauft und damit dem Verkauf an Private vorgebeugt. Diese Gefahr bestand, nachdem der Freistaat die Grundstücke an die ms Gartenreich verkauft hatte, deren Pläne nicht aufgingen und die nun wieder verkaufen will. Für zwei Grundstücke gelang das. Das kostet die Kleingärtner unter anderem ihre Parkplätze.

Vom Verkauf durch den Freistaat sind in Heidenau mit Teilflächen auch die Kleingartenanlagen Schöne Aussicht und Borsbergblick betroffen. Beim Borsbergblick betrifft es rund 1 500 Quadratmeter und etwa sechs von insgesamt 109 Gärten, sagt Vorsitzender Andreas Etsberger. Man trage sich nun auch mit dem Gedanken, die betroffenen Gärten als Verein zu kaufen. Als Erstes will Etsberger jetzt mit seiner Amtskollegin von der Goldenen Ähre Kontakt aufnehmen, um deren Erfahrungen zu hören. „Danach werden wir entscheiden und gegebenenfalls die weiteren Schritte gehen“, sagt Etsberger.

Bei der Schönen Aussicht gehören knapp 35 000 Quadratmeter und damit ein großer Teil der ms Gartenreich. Die Spartengärten liegen jedoch auf Altablagerungen der Netzwerke, sagt Susanne Russig, Geschäftsführerin des Territorialverbandes der Kleingärtner. Diese Altablagerungen sind im Altlastenkataster des Landratsamtes geführt, der Boden ist teilweise belastet. „Das macht einen Kauf nicht unbedingt attraktiv“, sagt Susanne Russig. Die Kleingärtner hat es bisher nicht gestört.

