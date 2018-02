Gold und Silber für sportliche Senioren

Mehrmals stiegen Sportler aus dem Landkreis bei den Senioren-Landeshallenmeisterschaften am Sonntag in Chemnitz aufs Treppchen. Der LSV Pirna war der Erfolgreichste der vier Vereine aus dem Kreis. Er brachte fünf Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen mit. Sylvia Bähr gewann über 400 Meter im Speerwurf und kam auf Platz zwei über 60 Meter, 60 Meter Hürden und im Hochsprung. Günter Werrmann sicherte sich in der Altersklasse 80 die Siege über 800 und 3 000 Meter. Die LSV-Männer in der AK 50/55 liefen mit Staffelgold über viermal 200 Meter trotz Muskelzerrung im Oberschenkel beim zweiten Starter ins Ziel. Maria und Manfred Kern aus Weißig 1861 traten in der AK 80 jeweils beim Speerwurf, Kugelstoßen und Diskuswurf an und gewannen alle Wettkämpfe. Heidenau erkämpfte sich je drei Gold- und Bronzemedaillen und zwei silberne. Die Hainsbergerin Bärbel Losinski nahm Gold über 400 und 800 Meter mit. (SZ)

